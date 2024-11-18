Первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джон Файнер не смог публично подтвердить или опровергнуть информацию о том, что администрация действующего главы государства Джо Байдена разрешила Украине наносить удары по территории России американскими дальнобойными ракетами ATACMS. Об этом пишут издания The Washington Post и ABC News.

Во время брифинга в Рио-де-Жанейро, где проходит саммит G20, Файнера попросили подтвердить, действительно ли Вашингтон дал официальное разрешение Киеву по использованию американских снарядов. Как отмечает ABC News, чиновник уклонился от ответа.

«Я не подтверждаю никаких решений, которые были или не были приняты относительно помощи США, когда речь идет об оперативных вопросах», — заявил Файнер (цитата по ABC News).

По его словам, Вашингтон принимает решения исходя из ситуации «на поле боя». В частности, сейчас, по оценке Белого дома, конфликт на Украине обострился из-за возможного размещения военных сил иностранного государства на территории России.

«Соединенные Штаты на протяжении всего конфликта четко заявляли, что будут принимать политические решения, исходя из ситуации на поле боя, включая значительное обострение, связанное с размещением сил иностранного государства на территории России в последние дни и недели», — добавил чиновник (цитата по РИА Новости).

В то же время телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что ракеты ATACMS могут использовать «преимущественно для атак в Курской области». По словам источника, решение применять снаряды в этом российском регионе обусловлены возможным нахождением там северокорейских войск, помогающих в борьбе с ВСУ. Чиновник объяснил телеканалу, что США намерены помогать украинским подразделениям «удерживать Курскую область как можно дольше».

О том, что президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары по территории России ракетами ATACMS, сообщила 17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники. По данным агентства Reuters, Украина планирует применить дальнобойное оружие уже «в ближайшие дни».

В Кремле считают, что решение США, если оно действительно было принято, означает «качественно новый виток напряженности». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, уходящая администрация в Вашингтоне намерена предпринять шаги с тем, чтобы «продолжать подливать масло в огонь и продолжать провоцировать нагнетание напряженности вокруг этого конфликта».