Получив военную помощь США на $61 млрд, Украина будет стремиться начать новое контрнаступление в 2025 году, заявил советник презпдента США по национальной безопасности Джейк Салливан. В 2024 году, по его оценке, американской помощи хватит на то, чтобы ВСУ «помешали России добиться дополнительных успехов»

Выступая в субботу на организованном газетой Financial Times (FT) фестивале Weekend в Вашингтоне, Салливан заявил, что все еще ожидает «российского наступления в предстоящий период», несмотря на новый пакет помощи США, одобренный в прошлом месяце.

«Вы не можете мгновенно щелкнуть выключателем», — пояснил он.

Однако советник Джо Байдена считает, что Украина получит возможность «держать линию обороны» и «выдержать российское наступление» в 2024 году. В 2025 году, по словам Салливана, Украина намерена «двигаться вперед», чтобы вернуть территории, перешедшие под контроль России.

Financial Times отмечает, что комментарии советника президента США о потенциальном контрнаступлении ВСУ — это «самое четкое изложение того, как Белый дом рассматривает развитие конфликта, если Байдена переизберут на новый срок в ноябре».

Издание напомнило, что потенциальный главный конкурент действующего президента США в предвыборной гонке — его предшественник Дональд Трамп — скептически высказывается о продолжении поддержки Украины и несколько раз обещал быстро положить конец украинскому конфликту, добиться его урегулирования путем переговоров.

Со своей стороны украинские власти выражают надежду, что в 2025 году смогут переломить ситуацию. В апреле президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью немецкому изданию Bild, что Киев подготовил план нового контрнаступления, но его реализация зависит от количества поставляемого Западом оружия, в том числе американского, — а не от численности ВСУ.

Однако, подчеркивает FT, ключевое значение для потенциала Украины в противостоянии с Россией имеет «решение проблемы нехватки кадров» в Вооруженных силах. Издание напоминает, что многие украинцы избегают мобилизации, ссылаясь на свое недовольство «плохим командованием» и «нехваткой оружия».