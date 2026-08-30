В последние годы Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) стал мировым экономическим центром, тогда как Европа на ее фоне становится периферией. Такое мнение в интервью ТАСС выразил советник президента России Антон Кобяков.

По его словам, страны АТР в будущем займут ведущее место в мировой экономике.

«АТР уже является мировым центром, и если у США еще есть возможности удержаться на плаву за счет технологической составляющей, то Европа превратится в мировую периферию во второй трети XXI века гарантированно», — сказал Кобяков.

Он отметил, что аналогичная трансформация «неизбежно произойдет и в России», поскольку вектор деловой жизни переориентируется на Восток.

«И именно здесь придется создавать, разумеется, на качественно иной основе, новую модель экономических связей с соседями, критически переосмыслив тот опыт, который до СВО существовал у нас с Европой», — указал советник президента.

Кобяков пояснил, что международное сотрудничество может развиваться на трех уровнях: в рамках Большого Евразийского партнерства, через двустороннее и многостороннее взаимодействие государств, а также через связи между регионами разных стран.

Ранее Кобяков заявил, что представители бизнеса из стран Европы продолжают взаимодействовать с Россией вопреки позиции европейских политических элит.