Общественный совет по развитию такси направил в Совет Федерации обращение с предложением временно разрешить всем мигрантам работать водителями, чтобы ликвидировать кадровый дефицит в сфере пассажирских перевозок. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу совета Ирину Зарипову.

По ее словам, речь идет о двухлетнем допуске «под жестким контролем, для которого сейчас есть все технические возможности», — с применением «страховой телематики». Эта специальная технология используется страховыми компаниями для слежения за тем, как водитель управляет автомобилем.

Зарипова уточнила, что предложение было адресовано первому заместителю председателя сенатского комитета по экономической политике Алексею Синицыну, который в начале декабря на круглом столе в Совфеде предлагал игрокам рынка таксомоторных перевозок подготовить рекомендации по совершенствованию госполитики в этой сфере.

В России действуют ограничения на работу мигрантов таксистами. Водить такси с полученными на родине правами могут только граждане стран, где русский язык является государственным (например, приехавшие из Беларуси или Киргизии). Остальным необходимо получать водительское удостоверение российского образца.

По словам Зариповой, дефицит таксистов в стране возник с начала 2023 года — в том числе из-за участия многих водителей в российской военной операции на Украине. К осени он достиг 72 тысяч человек, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Аналитического центра при правительстве России. В целом количество действующих разрешений на таксомоторные перевозки в стране сократилось на 13,6%.

При этом в некоторых регионах на местном уровне введены запреты на работу иностранцев в такси. Такие ограничения, в частности, действуют в Челябинской области, причем распространяются и на маршрутки. Водить такси мигрантам также запретили власти Магаданской, Тульской и Курганкой областей.

В ноябре член думского комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил RTVI, что российские губернаторы вправе ограничивать права мигрантов на работу в своих регионах, поскольку лично отвечают за обеспечение там безопасности, а федеральному центру не следует в это вмешиваться.