Московский областной суд вынес приговоры фигурантам дела о создании крупнейшей площадки для наркоторговли в даркнете Hydra, сообщила региональная прокуратура. Главный фигурант — организатор преступного сообщества Станислав Моисеев — получил пожизненный срок и штраф на 4 млн рублей.

Кроме того, по делу проходили 15 соучастников Моисеева — Александр Чирков, Андрей Трунов, Евгений Андреев, Иван Корякин, Вадим Краснинский, Георгий Георгобиани, Артур Колесников, Николай Билык, Александр Храмов, Кирилл Гусев, Антон Гайкин, Алексей Гукалин, Михаил Домбровский, Александр Аминов и Сергей Чех.

В зависимости от характера и степени их участия в преступлениях фигурантам вменили незаконное производство и сбыт наркотиков, покушение на сбыт наркотиков через интернет и приготовление к производству наркотиков — все в особо крупном размере и в составе организованной группы. Кроме того, им было предъявлено обвинение в организации и участии в преступном сообществе.

Вердикт по делу выносила коллегия присяжных заседателей, которые признали подсудимых виновными. На основании этого решения и были вынесены приговоры. Соучастники Моисеева получили от 8 до 23 лет в колониях общего и строгого режима со штрафами на общую сумму 16 млн рублей. Суд также конфисковал их недвижимость, землю и автомобили. Для взыскания штрафов был сохранен наложенный на время следствия арест имущества фигурантов.

По версии следствия, с 2015 по 2018 годы преступное сообщество под руководством Моисеева действовало в российских регионах и Беларуси, совершая тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Участники группы общались между собой по телефону и через интернет, а сбыт запрещенных веществ организовывали с помощью закладок в тайниках.

При проведении следственных действий и в ходе последующей ликвидации деятельности преступного сообщества в разных местах, используемых группой, было изъято в общей сложности около тонны наркотиков и психотропных веществ.

Для торговли наркотиками использовалась даркнет-площадка Hydra, работавшая только с русскоязычными пользователями через Tor. По данным Chainalysis, в 2021 году на долю этой платформы приходилось 80% общемировой выручки даркнет-маркетов. Прокуратура Германии, занимавшаяся расследованием деятельности этого наркомаркета, сообщала, что там работали более 19 тысяч продавцов, которые обслуживали около 17 млн клиентов, а объем продаж в 2020 году достиг €1,23 млрд. В 2022 году Hydra была закрыта в Германии, в США против нее ввели санкции.