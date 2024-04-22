ГУ МВД по Северному Кавказу провело проверку инцидента на контрольно-пропускном пункте «Герзельский мост» на границе Чечни и Дагестана, где в середине апреля задержали руководителя главного управления МЧС России по Чечне Алихана Цакаева. Материалы проверки будут переданы в Следственный комитет, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным МВД, 14 апреля нарушитель, имя которого не называется, двигался на своем автомобиле GMC Yukon по встречной полосе, «создавая угрозу для участников дорожного движения». Он не реагировал на требования полиции, пытался скрыться и оказал «активное сопротивление» при задержании, добавили в ведомстве.

Водитель «вел себя агрессивно, высказывался нецензурной бранью в адрес полицейских», сообщили в МВД. В результате автомобиль остановили принудительно с помощью специального инженерного заграждения.

«Правонарушитель продолжил вести себя неадекватно и агрессивно, высказывая угрозы в адрес сотрудников полиции. В отношении него были применены физическая сила и специальные средства (наручники). В свою очередь, злоумышленник нанес несколько ударов правоохранителям», — рассказали в ГУ МВД.

О задержании главы МЧС Чечни Алихана Цакаева стало известно 17 марта. Он не остановился по требованию сотрудника ДПС, развернулся на перекрестке и попытался совершить наезд на полицейских, писал телеграм-канал сообщества дагестанских журналистов «Что там у дагестанцев?»

В результате автомобиль остановили с помощью «ежа». По данным канала, у водителя были признаки «сильного алкогольного опьянения». Baza опубликовала видео, на котором видно, что несколько сотрудников полиции выволокли из автомобиля сопротивляющегося мужчину в черной одежде и уложили на асфальт лицом вниз. По словам источника издания, у Цакаева не было с собой документов. Позже министра отпустили без медосвидетельствования, писал канал.

Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил попытку задержания Цакаева, назвав инцидент «постыдной провокацией» со стороны дагестанских силовиков. По его словам, министр «не совершал грубого нарушения». Кадыров добавил, что у Цакаева не было при себе служебных документов и формы, поскольку он «выехал в свой выходной день».

Глава Чечни предположил, что, если бы министр МЧС был одет в свою генеральскую форму, «сотрудники поста побоялись бы даже посмотреть в его сторону». Когда они узнали, что «дело имеют с генералом, имеющим ряд боевых заслуг и наград, то трусливо разбежались», заявил Кадыров. Он заявил, что остановивших Цакаева полицейских надо «гнать из структур с треском», и призвал власти Дагестана принять меры.

Глава республики Сергей Меликов заявил, что инцидент произошел на федеральном КПП, который не относится к ведению дагестанских правоохранителей. В то же время он отметил, что не может допустить, чтобы эта ситуация «бросила тень на мундир» сотрудников МВД Дагестана. Меликов также выразил надежду, что Кадыров имел в виду не их, говоря о «провокации».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о задержании Цакаева, заявил, что это не вопрос Кремля, и посоветовал обратиться в МЧС Чечни.