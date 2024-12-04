Сын президента США Джо Байдена Хантер задолжал $300 тыс. за аренду жилья. Об этом сообщил управляющий венчурного фонда Sequoia и бывший арендодатель Байдена-младшего Шон Магуайр.

По его словам, сын американского лидера не оплатил аренду жилья, которое снимал с 2019 по 2020 год.

«Так что же будет с $300 тысячами, которые Хантер Байден задолжал моей семье за 2019-2020 годы? Это сейчас прощается? Спасибо, Джо», — написал Магуайр в соцсети Х, отметив, что это реальная история.

В комментариях к посту бизнесмен добавил, что Байден-младший хотел расплатиться некими предметами искусства, которые, по словам Магуайра, не имели ценности. Также мужчина заявил, что сняв жилье, Хантер Байден сменил замки в дверях, из-за чего арендодатель не имел доступа к собственности.

1 декабря Джо Байден помиловал своего сына Хантера, который обвинялся в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства. По словам президента, преследование его сына было связано с их родственными связями и давлением политических оппонентов. Глава государства отметил, что грубая политика заразила этот процесс, и это привело к судебной ошибке.

Избранный президент США Дональд Трамп назвал помилование Байдена-младшего «злоупотреблением» и «нарушением правосудия».

В июне суд присяжных в штате Делавэр признал виновным 54-летнего Хантера Байдена в незаконном приобретении оружия. Сыну президента вменяли: нарушение закона о запрете наркозависимым владеть огнестрельным оружием; предоставление ложных данных при покупке револьвера продавцу; дезинформацию регистрирующим оружие органам.