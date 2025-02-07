Санкции против России оцениваются «всего лишь на тройку» по десятибалльной шкале от того, насколько болезненными они могут быть, и это открывает возможности для ужесточения. Об этом заявил в интервью New York Post спецпосланник президента США по урегулированию конфликта Кит Келлог.

«Можно было бы усилить санкции, особенно последние [направленные против добычи и экспорта нефти]. Это открывает простор для действий», — пояснил спецпосланник.

По словам Келлога, если кто-то и понимает, что такое рычаги воздействия, так это американский лидер Дональд Трамп. Спецпосланник отметил, что решение российско-украинского конфликта стало задачей всей команды Трампа — самого президента, вице-президента, советника по нацбезопасности, госсекретаря и главы Минфина.

По его словам, «нужно оказать экономическое давление, оказать дипломатическое давление, какой-то тип военного давления и рычагов, которые вы собираетесь использовать, чтобы убедиться», что процесс движется в нужном направлении.

Келлог также считает, что Киеву оказывать военное давление на Москву перед переговорами. При этом он раскритиковал обещания бывшего президента США Джо Байдена предоставить Украине помощи «столько, сколько потребуется», без других мер давления:

«Это не стратегия, это наклейка на бампер», — сказал спецпосланник.

Он также выразил уверенность, что при Байдене США не предоставляли Украине необходимое оружие и не вырабатывали подходящую стратегию вовремя.

«Честно говоря, обе стороны в любых переговорах должны уступать; таков порядок вещей в переговорах… [Надо] пытаться соблюсти этот баланс», — добавил Келлог.

Спецпосланник отметил, что к этому нужно подходить очень прагматично.

«Я возвращаюсь к Тедди Рузвельту и Портсмутскому договору [который положил конец русско-японской войне в 1905 году]. Царь России и Японии были готовы выйти за дверь [во время переговоров], и Рузвельт, по сути, собрал их вместе и сказал: «Вы оба должны немного уступить», и они это сделали», — сказал он.

Накануне заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Россия готова договариваться с США «в режиме жесткого торга» с учетом реалий на земле и национальных интересов. По его словам, Москва смогла расстроить планы администрации бывшего президента США нанести ей «стратегическое поражение».

2 февраля Трамп заявил, что его администрация запланировала «встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию». Комментируя эти слова, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что у России также «есть процесс планирования», однако не уточнил подробностей.