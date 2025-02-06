Россия готова договариваться с США «в режиме жесткого торга» с учетом реалий на земле и национальных интересов. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, его слова приводятся на сайте ведомства.

Рябков пояснил, что Россия смогла расстроить планы администрации бывшего президента США Джо Байдена нанести ей «стратегическое поражение».

«На фоне провала этого курса и смены администрации первый шаг к нормализации двусторонних отношений, имея в виду переговоры на основе принципов взаимного уважения и равноправия, должны сделать США», — отметил замминистра.

По его словам Москва открыта для диалога, готова договариваться «в режиме жесткого торга с учетом реалий «на земле» и наших национальных интересов, предопределенных историей и географией».

«Так что решения и выбор за Дональдом Трампом и его командой», — добавил Рябков.

2 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация запланировала «встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию». Комментируя эти слова, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что у России также «есть процесс планирования», однако не уточнил подробностей.

Позже Reuters со ссылкой на источники сообщило, что российская сторона рассматривает Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) как потенциальные страны, где может состояться встреча президента России Владимира Путина и американского лидера.

Собеседники агентства также заявили, что Турция, где в 2022 году состоялась встреча представителей Москвы и Киева, не увенчавшаяся успехом, не рассматривается в качестве возможного посредника в переговорах.