В автомобиле подозреваемого в наезде на посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге следователи обнаружили завещание, пишет Der Spiegel. В нем мужчина просит, чтобы все его имущество перешло Немецкому комитету Красного Креста.

По данным издания, политических мотивов в документе найдено не было.

Подозреваемый арендовал машину за неделю до наезда на толпу, который власти определили как теракт, пишет Der Spiegel. Также в статье говорится, что мужчина дал интервью американскому антиисламскому блогу, где восторженно высказывался о предпринимателе Илоне Маске и конспирологе Алексе Джонсе.

Вечером 20 декабря черный BMW наехал на людей на рождественском рынке Магдебурга. Машину направил в толпу людей водитель черного BMW. В результате погибли пять человек, более 200 получили ранения. Власти назвали произошедшее терактом.

Spiegel писал, что подозреваемый в наезде — 50-летний врач Талеб А., выходец из Саудовской Аравии, который в марте 2006 года приехал в Германию на стажировку. По данным издания, в июле 2016 года мужчине был предоставлен статус беженца в ФРГ, поскольку на родине ему якобы грозила смертная казнь за «отступление от ислама».

21 декабря газета Welt am Sonntag со ссылкой на письмо, написанное берлинским правоохранителям еще осенью 2023 года, сообщила, что немецкую полицию пытались предупредить о преступных планах выходца из Саудовской Аравии Талеба А. По данным издания, электронное письмо на английском языке написала в сентябре прошлого года женщина, проживающая, предположительно, в Саудовской Аравии. Она привела личные данные Талеба А., рассказав, что он заявил о готовности убить случайных людей.

Источник Reuters из Саудовской Аравии рассказал, что Эр-Рияд также призывал власти Германии обратить внимание на мужчину, поскольку тот публиковал в соцсети X посты экстремистского содержания.