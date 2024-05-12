Фракция «Справедливая Россия — За правду» не поддержит 11 из 26 кандидатур на должности в новом правительстве, сообщил ее председатель Сергей Миронов. По его словам, у фракции «есть на то веские основания».

В частности, СРЗП отказывается поддержать кандидатуру Татьяны Голиковой на должность «социального» вице-премьера.

«Считаю, что те прорывные задачи, которые поставил президент России в майском указе — по сокращению бедности, преодолению социального неравенства, — требуют прорывных решений и нового человека на этом посту», — пояснил Миронов.

По его словам, фракция также воздержится от голосования по кандидатурам Марата Хуснуллина и Ирека Файзулина на посты вице-премьера и главы Минстроя соответственно.

«Нас не совсем устраивает ситуация в строительной отрасли, в том числе неконтролируемый рост цен на жилье в последние годы и засилье мигрантов на стройках», — заявил Миронов.

Помимо того, СРЗП воздержится от поддержки назначения Михаила Дегтярева министром спорта: по словам Миронова, нет уверенности в том, что опыта руководства думским профильным комитетом Дегтяреву хватит для исполнения обязанностей на новой должности.

Кроме того, «справедливороссы» будут голосовать против кандидатов на должности глав Минфина, Минэкономразвития, Минкультуры, Минпросвещения, Минтруда, Минприроды, Минобрнауки, добавил Миронов.

«Все это — “новые старые” кандидаты, социальный и финансовый блок предлагается сохранить практически в том же составе, и такое отсутствие изменений, мягко говоря, настораживает», — считает парламентарий.

При этом фракция поддерживает предложение назначить вице-премьером Дениса Мантурова. Миронов выразил уверенность, что он «справится с ключевыми задачами по импортозамещению и достижению технологического суверенитета».

Также «справедливороссы» приветствуют включение в состав кабмина «эффективных губернаторов» — Романа Старовойта, Антона Алиханова и Сергея Цивилева. Миронов полагает, что на министерских постах они добьются успехов, как и во главе регионов.

Госдума 10 мая утвердила назначение Михаила Мишустина на пост председателя правительства России. Его кандидатуру поддержали 375 депутатов, 57 парламентариев воздержались при голосовании, против — впервые с 2000 года — не высказался никто.

Мишустин 11 мая внес на рассмотрение Госдумы кандидатуры вице-премьеров и министров. Депутаты планируют рассмотреть его предложения на заседаниях 13 и 14 мая, затем утвержденных кандидатов назначит на должности президент России Владимир Путин.