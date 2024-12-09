Несколько европейских стран приостановили рассмотрение заявок на предоставление убежища от граждан Сирии. В их число вошли Германия, Австрия, Дания, Греция и Швеция. Аналогичную меру приняли и в Норвегии.

Как отмечает Reuters, Германия активно принимает сирийских беженцев с 2015 года. В настоящее время страна является домом почти для миллиона граждан Сирии, пишет агентство.

Министерство внутренних дел Берлина 9 декабря заявило, что не будет рассматривать просьбы о предоставлении убежища от сирийцев до тех пор, пока не будет больше ясности в отношении политических событий в Сирии.

По данным немецких властей, сейчас на рассмотрении находятся 47,2 тыс. заявлений о предоставлении убежища от сирийцев, которые еще не были рассмотрены, из них около 46 тыс. — первоначальные. Ограничения не коснутся тех беженцев, которые уже получили ответ на свой запрос о предоставлении убежища.

В Греции приостановлено рассмотрение заявлений о предоставлении убежища примерно 9 тыс. сирийцев, сообщил агентству Reuters высокопоставленный источник в греческом правительстве.

Австрийский канцлер Карл Нехаммер не только поручил главе МВД приостановить рассмотрение прошений об убежище, но и анонсировал пересмотр ранее принятых решений о предоставлении сирийцам статуса беженцев.

Министерство внутренних дел Франции заявило, что работает над приостановкой рассмотрения ходатайств сирийцев о предоставлении убежища и планирует принять решение в ближайшие несколько часов.

Сирийские антиправительственные силы во главе с вооруженной группировкой боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ХТШ) с 27 ноября начали наступление на районы, находившиеся до этого под контролем армии президента Башара Асада. В ночь на 8 декабря боевики взяли под контроль Дамаск и сообщили о падении правительства Асада.

После этого местонахождение Асада было неизвестно, источники Reuters допускали, что он погиб при авиакатастрофе во время попытки покинуть Дамаск. Вечером 8 декабря ТАСС со ссылкой на источник в Кремле сообщил, что Россия, исходя из соображений гуманитарного характера, предоставила убежище Башару Асаду и его семье, они прибыли в Москву. 9 декабря эту информацию подтвердили в посольстве Сирии в России.

* Организация признана в России террористической и запрещена