В Вашингтоне расследуют утечку строго засекреченных американских разведывательных данных о планах Израиля по нанесению ответных ударов Ирану, передает CNN со ссылкой на три осведомленных о ходе расследования источника.

Один из собеседников телеканала подтвердил подлинность секретных документов, которые распространяются в социальных сетях. Утечка информации «вызывает глубокую обеспокоенность», заявил CNN один из американских чиновников.

Документы, датированные 15 и 16 октября, начали распространяться в Сети после того, как были опубликованы телеграм-каналом «Middle East Spectator». Они имеют гриф «совершенно секретно» и маркировку, указывающую на то, что их могут только имеющие допуск лица из США, Австралии, Канады, Новой Зеландии и Великобритании.

Документы описывают подготовку, которую Израиль, по-видимому, проводит для нанесения удара по Ирану. В одном из них, предположительно составленном Национальным агентством геопространственной разведки, говорится о перемещении боеприпасов.

Другой документ, якобы полученный из Агентства национальной безопасности (АНБ) США, описывает учения ВВС Израиля с использованием ракет класса «воздух-земля», которые, как утверждается, являются частью подготовки к атаке на Иран.

Источник CNN заявил, что в ходе текущего расследования проверяются все лица, имевшие доступ к документам в Пентагоне. Любая подобная утечка автоматически становится предметом внимания ФБР, Минобороны США и разведывательных служб страны.

Утечка произошла в чрезвычайно деликатный момент для отношений США и Израиля и, несомненно, разозлит израильтян, которые готовились нанести удар по Ирану в ответ на ракетный обстрел 1 октября, говорится в материале CNN.

Особенно чувствительной может оказаться утечка одного из документов, из которого следует, что у Израиля имеется ядерное оружие, хотя власти страны всегда это отрицали. В секретном отчете говорится, что Пентагон не видит признаков подготовки израильских военных к использованию ядерного оружия против Ирана.

«Если правда, что тактические планы Израиля по ответу на нападение Ирана 1 октября были обнародованы, то это серьезное нарушение», — заявил CNN бывший заместитель помощника министра обороны по Ближнему Востоку и отставной офицер ЦРУ Мик Малрой.

По его словам, утечка может поставить под сомнение будущее взаимодействие между США и Израилем. «Доверие является ключевым компонентом в отношениях, и в зависимости от того, как произошла утечка информации, оно может быть подорвано», — считает Малрой.

В 2023 году крупная утечка данных американской разведки осложнила отношения США с союзниками и партнерами, включая Южную Корею и Украину, после того как 21-летний военнослужащий Национальной гвардии опубликовал совершенно секретную информацию в социальной сети Discord.

Пожелавший остаться анонимным американский чиновник заявил CNN, что попавшие в Сеть секретные документы «плохие, но не ужасные». По его словам, беспокойство вызывает вопрос о том, могла ли по тому же каналу произойти утечка других секретных сведений, куда более серьезных.

До сих пор не установлено, как секретные документы попали в общий доступ — в результате взлома или намеренного «слива». CNN напоминает, что государственные органы, силовые ведомства и спецслужбы США уже находятся в состоянии повышенной готовности из-за угрозы иранских хакерских атак. Меры были предприняты после того, как в августе американские спецслужбы сообщили о взломе базы документов предвыборного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа.