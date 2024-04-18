США и Великобритания ввели санкции в отношении нескольких организаций и физических лиц Ирана после нанесения им ударов по Израилю 14 апреля. Информация об ограничительных мерах опубликована на сайтах Минфина США и британского правительства.

«В сотрудничестве с Великобританией и в ходе консультаций с партнерами мы принимаем быстрые и решительные меры в ответ на беспрецедентную атаку Ирана на Израиль. Мы используем все экономические средства, чтобы ослабить и нарушить ключевые аспекты незаконной деятельности Ирана, включая его программу БПЛА и доходы, полученные от финансирования терроризма», — говорится в заявлении министра финансов США Джанет Йеллен.

Под санкции Вашингтона попали 16 человек и две организации, связанные с производством и испытаниями беспилотников Тегерана, а также иранский автопроизводитель Bahman Group и три его дочерние структуры. Кроме того, ограничения коснулись лиц и компаний, связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и министерством обороны Ирана.

В санкционных списках значатся руководители иранской компании Oje Parvaz Mado Nafar, которая производит двигатели для беспилотников, также обслуживающая модели двигателей дронов фирма Aseman Pishraneh Co. Ltd и ее руководитель, компания Fateh Aseman Sharjf, а также несколько высокопоставленных сотрудников компании KIPAS. Кроме того, ограничения США распространяются и на зарубежные предприятия, сотрудничающие с иранской сталелитейной компанией Khuzestan Steel Company.

Еще семь человек и шесть организаций Ирана попали под ограничительные меры Великобритании, среди них также Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана и Военно-морские силы (ВМС) КСИР.

Кроме того, в санкционный список внесены командующий центральным штабом ВС страны «Хатам-аль-Анбия» Голям Али Рашид, сам центральный штаб, директор подведомственной иранскому министерству обороны компании Aerospace Industries Organization Сейд Мир Амхад Нушин, руководитель промышленной группы Shahid Bagheri (SBIG) по производству ракет Амир Радфар, а также фирмы по производству компонентов для беспилотников Sarmad Electronic Sepahan и Aseman Pishraneh Engineering Services.

Президент США Джо Байден поручил Минфину «продолжать вводить санкции, которые больше ослабят военную промышленность Ирана», пишет The Washington Post. По словам главы США, меры будут предприняты в отношении всех стран и компаний, помогающих Ирану осуществлять нападения на Израиль.

По данным издания, ввести ограничения против Ирана пообещали также лидеры стран Евросоюза (ЕС) по итогам саммита в Брюсселе. Как заметил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, мир стоит на пороге региональной войны на Ближнем Востоке, которая может отразиться и на Европе, а потому действия катализаторов надо остановить.

В интервью французской газете Le Monde 16 апреля Боррель заявил, что у Евросоюза пока нет возможности включить КСИР в список террористических организаций, хотя эта тема неоднократно обсуждалась западными лидерами на фоне эскалации ближневосточного конфликта.

В ночь на 14 апреля Иран выпустил по Израилю более 300 ракет и беспилотников. Ключевыми целями Тегерана были военные базы, аэродромы и правительственные объекты.

Власти Ирана назвали ночную атаку операцией «Правдивое обещание», которая стала ответом на удар по посольству исламской республики в сирийском Дамаске 1 апреля. Тогда в результате атаки погибли 13 человек, включая пятерых офицеров и двух высокопоставленных генералов Корпуса стражей исламской революции.

В Израиле пообещали ответить на ночной обстрел.