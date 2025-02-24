Как сообщал глава оборонного комитета Верховной рады Роман Костенко, США остановили продажу оружия на Украину. По его словам, нет уверенности даже в том, что Украине начнут поставлять оружие за деньги. Советник Трампа Майк Уолц отказался подтвердить прекращение поставок оружия Украине, но признал, что арсеналы США «все сильнее истощаются».

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс в своем аккаунте в социальной сети Х заявил, что российская армия имеет численное превосходство над Вооруженными силами Украины (ВСУ), поэтому новые поставки оружия Киеву не помогут.

Вэнс добавил, что, учитывая все факты, сейчас необходимо стремиться к миру. По словам вице-президента, при этом Европа столкнулась с истощением своих арсеналов, с проблемами в военной промышленности. Вэнс отметил, что и три года назад и теперь, ни у администрации предыдущего президента США Джо Байдена, ни у Европы, ни у Киева не было «какого-либо пути к победе».

В конце января президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме, сообщил, что вопрос дальнейших поставок оружия Киеву находится на рассмотрении. На вопрос журналиста, готова ли администрация Трампа продолжать поставки армии Украины, он ответил: «Мы изучаем данный вопрос». Он добавил, что Европейскому союзу следует делать больше для поддержки Украины.