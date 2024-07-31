США приостанавливают предоставление Грузии помощи в размере более $95 млн после принятия закона «О прозрачности иностранного влияния», известного как закон об иноагентах. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Антидемократические действия и ложные заявления правительства Грузии несовместимы с нормами членства в ЕС и НАТО», — говорится в заявлении Блинкена.

Он отметил, что США продолжат помогать программам и мероприятиям, которые «приносят пользу народу Грузии путем укрепления демократии, верховенства закона, независимых СМИ и экономического развития».

Блинкен напомнил, что за 32 года независимости Грузии США предоставили стране помощь в размере более $6,2 млрд, «способствуя развитию и укреплению экономики и демократических институтов». Соединенные Штаты отсаются «преданными грузинскому народу и его евроатлантическим устремлениям», добавил госсекретарь.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил 31 июля, что Тбилиси «полностью готов к перезагрузке отношений» с США, которые «нуждаются в перезагрузке».

«Мы ожидаем справедливых, прагматичных и дружественных шагов. Что касается санкций, то именно такой тон контрпродуктивен, и это никак нельзя считать встречным шагом. Вместо шантажа у нас должен быть здоровый разговор для улучшения отношений, их перезагрузки», — приводит слова Кобахидзе издание «Грузия Online».

Грузинский закон об иноагентах и реакция на него

По закону «О прозрачности иностранного влияния» некоммерческие юридические лица и СМИ, которые получают более 20% своих доходов из-за рубежа, должны регистрироваться в отдельном реестре. «Иноагентскую» маркировку, как в России, закон не предусматривает, но отказ от регистрации грозит штрафами до 25 тыс. лари (до $9,4 тыс.).

Грузинский парламент принял закон об иноагентах в середине мая. Рассмотрение документа сопровождалось массовыми протестами. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на закон, заявив, что является «российским по своему духу», противоречит грузинской конституции и ставит препятствие на пути Грузии к евроинтеграции.

Парламент Грузии большинством голосов преодолел президентское вето. В середине июля Зурабишвили подала иск в Конституционный суд с требованием приостановить действие закона или отменить его. Позже такие иски внесли более 120 грузинских неправительственных организаций и представители оппозиционных партий.

В ЕС и США выражали обеспокоенность в связи с принятием закона об иноагентах. Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что это негативно сказывается на продвижении Грузии по пути в ЕС. В Белом доме отметили, что США придется «коренным образом» пересмотреть свои отношения с Грузией.

Оппозиционный грузинский депутат Теона Акубардиа заявила со ссылкой на датский МИД, что Дания приостановила четырехлетнее военное сотрудничество с Грузией из-за закона об иноагентах и намерена рассмотреть возможность полного пересмотра двусторонней помощи правительству страны. Бюджет планируемой военной помощи составлял 71,5 млн датских крон (более $10 млн).