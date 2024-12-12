Нижняя палата Конгресса США не включила положение о продлении ленд-лиза для Украины в оборонный бюджет 2025 года. Об этом рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова на своей странице в Facebook*.

По словам Маркаровой, изначально законопроект об оборонном бюджете США на 2025 год предусматривал продление ленд-лиза для Киева. Это положение активно продвигало украинское посольство, отметила она. Однако в консолидированный законопроект оно не вошло.

Посол заверила, что украинские дипломаты продолжат вести активную работу по сохранению этого механизма.

Оборонный бюджет США на 2025 год без положения о продлении ленд-лиза для Украины поддержал 281 конгрессмен, против проголосовали 140 (16 республиканцев и 124 демократов), передает Маркарова. На следующей неделе документ должен утвердить Сенат, после чего его направят президенту.

Закон о ленд-лизе для Украины был подписан президентом США Джо Байденом 9 мая 2022 года. Впервые такой механизм применили во время Второй Мировой войны — он позволял президенту США помогать любой стране, чья оборона признавалась жизненно важной для Вашингтона, без предварительной оплаты.

Изначально принятое в 1941 году положение о ленд-лизе предполагало помощь Великобритании в виде продуктов, одежды и др. Позднее военную помощь посредством такого механизма получал и СССР.

После окончания Второй мировой войны долг Лондона перед Вашингтоном составил $4,33 млрд, а Москвы — $1,3 млрд, при этом СССР был готов выплатить лишь $170 млн. Стороны долго не могли договориться о сумме оплаты. Спустя десятилетия переговоров, уже после развала СССР, в 2006 году долг был закрыт Россией.

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