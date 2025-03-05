Помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и глава офиса украинского лидера Андрей Ермак созвонились для обсуждения возможных даты и места переговоров с Россией. Об этом сообщил советник украинского лидера Дмитрий Литвин, передает издание «Страна».

В то же время сам Уолтц в интервью телеканалу Fox News заявил, что Вашингтон и Киев обсуждают место, дату и состав команды переговорщиков. После согласования мер по укреплению доверия США планируют показать их российской стороне, добавил он.

«Мы [с Украиной] говорим о месте и дате проведения, составе команд для переговоров. Был сделан позитивный шаг к тому, чтобы сказать, что мы будем вести переговоры о мире», — сказал Уолтц.

Несколькими часами ранее CNN со ссылкой на два источника, знакомые с ходом переговоров, сообщил, что представители президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По данным телеканала, в переговорах приняли участие высшие американские должностные лица, указавшие украинскому президенту на важность скорейшей стабилизации отношений с Дональдом Трампом после перепалки в Белом доме, произошедшей 28 февраля.

По словам собеседников телеканала, тайные переговоры прошли после публикации Зеленского в X, в которой он выразил сожаление о том, как прошла встреча с Трампом в Овальном кабинете. Зеленский добавил, что хотел бы, чтобы в дальнейшем сотрудничество с США было конструктивным, выразив готовность работать «под сильным лидерством президента Трампа» для достижения мира.

Сам Трамп во время своего обращения к конгрессу сообщил, что 4 марта получил «важное письмо» от украинского президента Владимира Зеленского.

«В письме говорится, что Украина готова сесть за стол переговоров в кратчайшие сроки, чтобы приблизить долгосрочный мир», — рассказал американский президент.

Он также подчеркнул, что «сейчас время прекратить это безумие».

«Если вы хотите останавливать войны, вы должны говорить с обеими сторонами», — пояснил Трамп.

По словам Трампа, в своем послании Зеленский написал, что Киев готов в любое время подписать с США сделку по добыче украинских полезных ископаемых.

Кроме того, американский лидер заявил, что получил «мощные сигналы» от российской стороны о готовности к мирным переговорам.