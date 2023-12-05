Госдепартамент США готов выплатить вознаграждение в размере $7 млн за информацию о местонахождении российского бизнесмена Артема Усса, сына экс-губернатора Красноярского края Александра Усса. Об этом говорится в заявлении на сайте Госдепа.

Награду установили «в рамках программы вознаграждений по борьбе с транснациональной организованной преступностью», в связи с решением коллегии присяжных по уголовному обвинению в отношении Усса-младшего и еще шестерых обвиняемых, пояснили в ведомстве.

Объявленную сумму выплатят за сведения, которые позволят задержать сына бывшего главы Красноярского края. В Госдепе призвали отправлять информацию о предпринимателе в ФБР.

Минюст США обвиняет Усса и несколько других россиян в:

сговоре с целью обмана федерального агентства США;

сговоре с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях;

сговоре с целью совершения банковского мошенничества;

сговоре с целью отмывания денег в связи с контрабандой нефти.

В частности, Вашингтон считает, что Усс и его сообщник, будучи владельцами компании Nord-Deutsche Industrieanlagenbau, осуществляли незаконный экспорт военных технологий на миллионы долларов из США в Россию.

Артем Усс 17 октября 2022 года был задержан в аэропорту Милана по запросу Минюста США. В марте 2023 года суд в Милане одобрил экстрадицию Усса в США, но позже стало известно, что россиянин сбежал из-под домашнего ареста в Италии и вернулся в Россию.

В России Усс в октябре 2022 года также был объявлен в федеральный розыск по делу об отмывании денег. В апреле Усс добровольно явился в следственный департамент МВД, меру пресечения ему сменили с заочного ареста на подписку о невыезде.

Сам россиянин говорил, что суд Италии в его деле продемонстрировал «явную политическую ангажированность» и готовность «прогнуться под давлением США». В США Уссу по предъявленным обвинениям грозило до 30 лет тюрьмы.