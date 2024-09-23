США приняли решение отправить на Ближний Восток дополнительные войска в связи с ростом напряженности в регионе, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.

«В свете роста напряженности на Ближнем Востоке и в целях предосторожности мы направляем небольшой дополнительный контингент американских военных для укрепления наших сил, которые уже находятся в регионе», — говорится в заявлении.

В Пентагоне не стали уточнять численность перебрасываемых отрядов и раскрывать «конкретные детали» операции, сославшись на «соображения безопасности».

В то же время ранее Райдер в интервью изданию The National заявил, что Вашингтон активизирует дипломатические усилия для урегулирования ближневосточного конфликта. По словам представителя военного ведомства, администрация Белого дома способствует «снижению напряженности и прекращению огня».

Хотя США продолжают поддерживать Израиль, американская сторона регулярно «напоминает» израильским властям о важности «морального долга», а также обращает внимание на «безопасность гражданского населения при проведении своих операций», сказал Райдер.

Генштаб Израиля 23 сентября объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане, заявленная задача которой — обеспечение безопасности израильтян, живущих на севере страны. После этого израильские военные нанесли удары по инфраструктуре движения «Хезболла». Израильский премьер Биньямин Нетаньяху призвал жителей Ливана держаться подальше от объектов, которые используются шиитской группировкой в военных целях.

С утра 23 сентября израильские истребители и беспилотники нанесли более 1,3 тыс. ударов по целям «Хезболлы» в Ливане, атаковав здания и другие объекты, где группировка, как утверждается, хранила ракеты, снаряды, пусковые установки и дроны. По данным Минздрава Ливана, от израильских ударов, которые наносятся уже несколько дней, погибли 356 человек, свыше 1,2 тыс. пострадали.

Правительство Израиля 23 сентября ввело на ближайшие двое суток особое положение в сфере гражданской обороны на всей территории страны. Такое распоряжение предписывает особые правила для военных и членов кабмина, а также запрещает массовые собрания граждан. Распоряжение об особом положении позволяет властям применять ограничения, необходимые «для спасения человеческих жизней».

21 сентября в результате удара Израиля по ливанской столице Бейруту погибли 20 командиров из элитного подразделения «Радван», которое относится к движению «Хезболла». Среди них оказался Ибрагим Акиль — один из основателей военного крыла группировки.