США «практически не участвовали» во взаимодействии с европейскими союзниками по вопросу борьбы против обхода антироссийских санкций — на фоне усилий администрации американского президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

В статье говорится, что представители США «в основном бездействовали» в группах по предотвращению поставок запчастей, деталей и оборудования, используемых для производства оружия, а также по мониторингу и обеспечению соблюдения установленного потолка цен на российскую нефть.

«Некоторые встречи посещали более младшие должностные лица с небольшими полномочиями по принятию решений», — рассказали собеседники.

По словам европейских чиновников, им неизвестно, приняли ли США решение прекратить работу по данным направлениям, либо у Вашингтона просто «не хватает ключевых кадров» для выполнения подобных задач. Министерство финансов США отказалось дать Bloomberg комментарии по этому поводу.

Ранее, 18 марта, в эфире телеканала Fox Business министр финансов США рассказал о поручении Трампа «пересмотреть санкционный режим в отношении России». Он добавил, что администрация Белого дома в случае необходимости может ввести максимальные санкции против России в сфере энергетики. «Долгое время у нас было то, что я бы назвал мягкими санкциями», — добавил глава Минфина.

Президент РФ Владимир Путин, выступая на ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), отметил, что в последнее время «в деловых экспертных кругах активно обсуждается вопрос, что будет дальше с нелегитимными санкциями в отношении России, наших компаний, граждан: снимут их, оставят, усилят и так далее». Он выразил уверенность в том, что Запад продолжит давить на российскую экономику.

14 марта Вашингтон ввел новые ограничения против российского энергетического и банковского секторов. По словам госсекретаря США Марко Рубио, антироссийские санкции сохранятся до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении продолжающегося конфликта на Украине.