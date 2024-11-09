Американские власти обвинили гражданина Ирана в участии в предполагаемом заговоре, организованном Корпусом стражей исламской революции (КСИР) с целью убийства избранного президента США Дональда Трампа, передает Reuters со ссылкой на сообщение Минюста.

Фархад Шакери рассказал, что ему «было поручено 7 октября 2024 года предоставить план убийства» Трампа, но он этого не сделал, говорится в заявлении ведомства. Минюст США уточнил, что 51-летний иранец переехал в США в детстве вместе с семьей, но в 2008 году был депортирован на родину из-за вынесенного ему приговора за грабеж.

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил 9 ноября, что это утверждение является результатом «отвратительного» заговора Израиля и иранской оппозиции за пределами страны с целью «осложнить отношения между Америкой и Ираном».

Обвинения предъявлены еще двум жителям Нью-Йорка — Карлайлу Ривере и Джонатану Лоудхолту, с которыми Шакери познакомился в тюрьме. Им вменяют содействие в организации заговора с целью убийства иранского иммигранта, который критиковал Тегеран, находясь в США. Оба мужчины задержаны и находятся под стражей в ожидании суда.

Американские прокуроры не назвали имя человека, который был мишенью заговорщиков, но Reuters считает, что это Масих Алинежад — журналистка и активистка, выступающая против иранских законов, которые обязывают женщин ходить с покрытыми головами. В 2021 году четырем иранцам в США были предъявлены обвинения в заговоре с целью ее похищения, а в 2022 году возле дома журналистки задержали вооруженного винтовкой мужчину.

Ранее высокопоставленные американские чиновники рассказали The Wall Street Journal, что избранный президент США Дональд Трамп, скорее всего, будет проводить в отношении Ирана политику максимального давления — в том числе и связанную с тем, что иранские власти якобы планировали организовать на него покушение.