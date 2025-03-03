Президент России Владимир Путин знает «все нюансы» перепалки между президентом Украины Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

По его словам, президент России «принял во внимание произошедшее».

«Российская сторона еще раз убедилась в правоте Путина. Когда он говорил, что при всей открытости российской стороны к переговорному процессу эти добрые намерения упираются в нежелание киевского режима поддерживать такую динамику — это мы увидели в полный рост в Вашингтоне», — сказал Песков.

Он назвал ссору между Трампом и Зеленским «достаточно беспрецедентным событием» и выразил мнение, что президент Украины «во многом продемонстрировал полное отсутствие дипломатических способностей как минимум».

По словам Пескова, случившееся в Белом доме показало, «насколько тяжело будет выйти на траекторию урегулирования вокруг Украины». Он выразил мнение, что украинские власти «не хотят мира, они хотят продолжения войны».

«В этой ситуации, конечно же, только усилий Вашингтона и готовности Москвы будет явно недостаточно. Выпадает очень важный элемент», — заявил пресс-секретарь президента.

Он добавил, что «коллективный Запад частично стал утрачивать свою коллективность», при этом остается группа стран, «которая скорее составляет партию войны». Песков пояснил, что имеет в виду государства, которые заявляют о готовности и дальше поддерживать Украину «в плане обеспечения продолжения военных действий».

«Они не говорят о том, что необходимо скорее выйти на мирные условия, хотя и появляются какие-то первые наброски таких эвентуальных мирных планов. Говорить о том, что на повестке дня есть какой-то слаженный, уже детализированный мирный план, пока не приходится», — отметил Песков.

Он назвал непростой ситуацию вокруг украинского урегулирования. При этом Россия продолжает диалог с США по поводу нормализации своих отношений и налаживания работы диппредставительств, добавил пресс-секретарь Путина. Без этого «очень сложно обсуждать все остальные остальные вопросы», подчеркнул Песков.

Перепалка между Трампом и Зеленским

28 февраля президенты США и Украины встретились в Овальном кабинете Белого дома перед журналистами. После пресс-конференции представители Киева и американской администрации должны были подписать соглашение доступе США к украинским редкоземельным металлам, затем планировался ужин.

Во время встречи между Трампом, Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом произошел словесный конфликт. Вэнс и Трамп обвинили украинского президента в неуважении к принимающей стороне и неблагодарности. Трамп заявил, что Зеленский «играет миллионами жизней» и может «доиграться до третьей мировой войны». В итоге команда Трампа призвала украинскую делегацию покинуть Белый дом, подписание сделки по минералам было отложено.

Госсекретарь США Марко Рубио и другие представители американской администрации после инцидента заявили, что Зеленскому следует извиниться. Трамп после перепалки сделал вывод, что Зеленский «не готов к миру, если в нем будет участвовать Америка».