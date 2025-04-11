В Тунисе освободили 11 россиян, задержанных в ноябре 2024 года по подозрению в причастности к терроризму. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на посольство России в стране.

«Посольство России в Тунисе подтверждает факт освобождения 11 граждан РФ, задержанных в середине ноября 2024 года», — заявили агентству в диппредставительстве.

После освобождения россияне прибыли в международный аэропорт Тунис-Карфаген. «Сегодня наши соотечественники должны покинуть Тунис в направлении России», — уточнили в посольстве.

Позже в диппредставительстве сообщили РИА Новости, что из Туниса вылетели два рейса с освобожденными российскими гражданами. В пресс-службе посольства добавили, что им оказали необходимую консульскую помощь, их физическое и моральное состояние находится в норме.

Решение об освобождении 11 россиян принял следственный судья, 10 апреля с них были сняты подозрения в причастности к терроризму, сообщил ТАСС адвокат Олфа Хаджри, защищающая интересы нескольких российских граждан. По данным местных СМИ, расследование доказало их непричастность к терроризму.

За что задержали россиян в Тунисе

​​Группа из 11 россиян в ноябре 2024 года отправилась в населенный пункт Хайдра вблизи границы с Алжиром, чтобы посмотреть памятники античной архитектуры. После этого связь с ними пропала. Позже стало известно, что российских граждан задержали.

Причину задержания 11 россиян власти Туниса не назвали. В то же время в посольстве сообщили, что их задержали по подозрению в причастности к террористической деятельности — якобы у них обнаружили “оборудование, не соответствующее заявленным туристическим целям”. Россиян распределили по нескольким тюрьмам, при этом обвинения им предъявлены не были.

Родственники и близкие задержанных обращались к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой об их освобождении.

В посольстве сообщили RTVI, что район в провинции Кассерин, где задержали россиян, находится под особым контролем местных сил безопасности, поскольку там расположены «объекты чувствительной инфраструктуры». Некоторые из этих объектов находятся в ведении Минобороны республики.