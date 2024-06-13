Правительство Германии блокирует согласование нового пакета санкций ЕС против России, сообщает немецкое агентство DPA. По его данным, именно из-за позиции Берлина новые ограничительные меры не удалось согласовать к 13 июня, когда стартовал саммит «Большой семерки» (G7) в Италии.

По словам одного из источников агентства, в последнее время создается впечатление, что «Германия — это новая Венгрия», которая ранее уже неоднократно блокировала согласование санкций против Москвы.

Планируемые новые санкции ЕС направлены, в частности, на борьбу с обходом уже введенных ранее санкций, пишет DPA. Как утверждается в публикации, благодаря обходу ограничений российская оборонная промышленность все еще может использовать западные технологии для производства оружия, которое в дальнейшем применяется на Украине.

Помимо этого, планируется ввести санкции в сфере торговли российским сжиженным природным газом (СПГ). По словам источников агентства, Еврокомиссия хочет запретить использовать европейские порты для доставки российского СПГ в третьи страны.

Как рассказали неназванные дипломаты ЕС, возражения Германии касаются, прежде всего, новых ограничений, направленных на борьбу с обходом санкций. В частности, Берлин требует отменить или ограничить новую меру, предусматривающую ответственность зарубежных филиалов предприятий за нарушение санкций. В ФРГ опасаются, что в противном случае к ответственности могут привлечь и немецкие компании.

Берлин также считает излишними некоторые требования по отчетности и хочет добиться ослабления мер, направленных на ограничение использования российского аналога SWIFT — Системы передачи финансовых сообщений (СПФС).

В начале июня агентство Bloomberg сообщало, что страны G7 и ЕС обсуждают возможность введения ограничений в отношении банков третьих стран, которые, как утверждается, помогают России обходить санкции с помощью СПФС. Один из источников агентства подчеркивал, что несколько стран выступают против полного запрета СПФС, поскольку он может «затронуть законные транзакции и нанести ущерб отношениям с третьими странами».

В 2023 году количество пользователей СПФС увеличилось почти втрое по сравнению с 2022 годом. Сейчас системой пользуются более 150 иностранных банков примерно в 20 странах, включая Китай, Беларусь, Армению, Таджикистан и Казахстан, отмечал один из источников Bloomberg.

Предыдущий — 13-ый — пакет санкций ЕС ввел 23 февраля 2024 года, приурочив его ко второй годовщине начала Россией боевых действий на Украине. Тогда под ограничения попали 106 физических и 88 юридических лиц — Евросоюз, в частности, наложил санкции на глав нескольких российских регионов и оборонные предприятия.