Прощание с актрисой Анастасией Заворотнюк состоится в Покровском монастыре 1 июня, сообщил телеведущий Андрей Малахов в эфире телеканала «Россия 1». Представитель монастыря в разговоре с RTVI подтвердил эту информацию.

«Да, будет», — ответил он на вопрос о предстоящей церемонии.

По словам Малахова, похороны актрисы пройдут на Троекуровском кладбище. Об этом же писал ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее телеграм-канал Baza писал о том, что церемония прощания с актрисой может пройти в театре Олега Табакова, где Заворотнюк проработала 10 лет. В пресс-службе театра заявили RTVI, что не могут официально подтвердить эту информацию.

Сообщение о смерти Анастасии Заворотнюк в возрасте 53 лет было опубликовано в блоге актрисы утром 30 мая.

Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Первой ее ролью в кино стала роль главной героини в экранизации романа Владимира Набокова «Машенька». После окончания школы-студии МХАТ она поступила в труппу театра-студии Олега Табакова, где за 10 лет сыграла в 29 спектаклях.

Широкую известность актрисе принесла роль главной героини в сериале «Моя прекрасная няня» (2004-2009). Она также участвовала в качестве ведущей в телепроектах «Хорошие песни», «Танцы со звездами», «Танцы на льду» и «Две звезды».

В 2019 году Заворотнюк покинула театральную сцену. В мае 2020 года стало известно, что актриса борется с онкологическим заболеванием.