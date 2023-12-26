Прощание с актером театра Et Cetera Алексеем Черных, который умер от инфаркта 23 декабря, прошло в здании морга в Волховском переулке, сообщил RTVI заведующий труппой театра Сергей Тонгур.

«Началось сегодня, в 14 часов. Волховка, 25 — это морг больницы судмедэкспертизы», — сказал он.

Тонгур также добавил, что прощание уже должно было завершиться.

О смерти Алексея Черных сообщила его однокурсница, актриса Екатерина Соломатина. В театре рассказали, что в какой-то момент артист переехал жить на Алтай, откуда приехал в Москву, чтобы проститься с актрисой Татьяной Владимировой, скончавшейся 5 декабря.

Представители театра также сообщили, что Черных умер в результате инфаркта. За несколько дней до этого, он делился своими планами на будущее — он планировал сыграть в постановке по одному из произведений Достоевского, для которого готовил инсценировку.

Художественный руководитель театра Александр Калягин, в свою очередь, назвал его «одним из самых талантливых артистов». По его словам, после появления Черных в Москве, он задумался о том, что тот может снова вернуться в труппу.

Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ написал 25 декабря, что тело Черных нашли в квартире на Старой Басманной, из которой госпитализировали с отравлением журналиста Антона Красовского. Позднее телеграм-канал Baza выдвинул свою версию о том, что актер умер в квартире сценариста Евгения Куратова. Сам Куратов заявил изданию Газета.ru, что это не так и с Черных он не знаком.

Алексей Черных родился 26 апреля 1980 года. В 2003 году окончил Школу-студию МХАТ. В кино известен по работам в сериалах «Глухарь» и «Ищейка».