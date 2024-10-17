Госдума приняла в первом чтении законопроект, предполагающий увеличение с января 2025 года размера денежного довольствия для исчисления военной пенсии. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил RTVI, что пенсии военнослужащих вырастут в будущем году на 4,5%.

Депутат напомнил, что с 1 октября 2024 года военные пенсии были увеличены на 5,1%. По словам Картаполова, те, кому положены эти выплаты, «уже получили эти увеличенные пенсии».

«Следующее повышение военных пенсий будет тоже с 1 октября следующего года на 4,5% одновременно с увеличением денежного довольствия на эту же сумму. До этого повышения мы пока заморозили понимающие коэффициенты», — заявил глава думского оборонного комитета.

Принятый в первом чтении законопроект определяет размер денежного довольствия, который учитывается при исчислении пенсии с 1 января 2025 года, который из-за высокой инфляции составит 89,83%, заявил замглавы Минфина Алексей Сазанов на заседании нижней палаты парламента.

Одновременно с этим до 1 января 2026 года продлевается срок приостановления положения закона о военных пенсиях.

«До 1 января 2026 года предлагается приостановить действие нормы, в соответствии с которой денежное довольствие военнослужащих учитывается при исчислении пенсии <…>. Целевой показатель на 2025 год должен составить 80%», — отметил Сазанов.

Согласно действующей норме, к 1 января 2025 года размер денежного довольствия военнослужащих, который учитывается для исчисления пенсии, должен достигнуть уровня 80%. Законопроект приостанавливает эту норму на год и предусматривает, что с 2025 года размер денежного довольствия составит 89,83%.

Сазанов пояснил, что «опережающие темпы увеличения коэффициента» обеспечиваются с учетом ранее принятых решений об индексации в 2022-2023 годах.

Комитет Госдумы по обороне намерен продолжить работу по повышению денежного довольствия и военных пенсий, отметил Картаполов.

«Военные пенсионеры должны получать свою пенсию в полном объеме. Мы с Министерством обороны, с Министерством финансов в этом направлении работаем и не слезем с них, пока не решим этот вопрос. Президент решения принимает, и мы, депутаты, держим их на парламентском контроле», — сказал депутат.