В открытый доступ попали 16 млрд учетных данных, включая пароли для входа в аккаунты Apple, Facebook*, Google, GitHub, Telegram и других сервисов. Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные издания Cybernews, которое занимается исследованиями в области информационной безопасности. Эксперты называют утечку крупнейшей за всю историю.

По словам специалистов Cybernews, с начала года было обнаружено 30 открытых наборов данных, каждый из которых содержит от десятков миллионов до более чем 3,5 млрд записей. Это не просто старая информация из предыдущих взломов — большинство данных ранее нигде не фигурировали. Они могут стать «основой для фишинговых атак и захвата аккаунтов», предупредили в Cybernews.

Forbes уточнил, что утечка включает миллиарды учетных данных для входа в социальные сети, сервисы VPN, на порталы разработчиков и другие сайты.

Большая часть этой информации была структурирована в формате URL-адреса, за которым следовали данные для входа и пароль. Как отмечают сотрудники Cybernews, полученная информация открывает доступ к «практически любому онлайн-сервису, который только можно себе представить — от Apple, Facebook* и Google до GitHub, Telegram и различных государственных служб».

«Это не просто утечка информации — это план массового использования», — убеждены эксперты.

Генеральный директор компании в области кибербезопасности Keeper Security Даррен Гуччионе назвал эту утечку напоминанием о том, как легко конфиденциальная информация может быть случайно раскрыта в интернете. Forbes отмечает, что много незащищенных учетных данных, включая пароли, хранятся в неправильно настроенных облачных хранилищах.

Эксперты рекомендуют пользователям сменить пароли учетных записей на всех сервисах, включить многофакторную аутентификацию и использовать надежные уникальные пароли. Специалисты также призывают компании переходить на модели безопасности Zero Trust («нулевое доверие»), чтобы минимизировать риски утечек и несанкционированного доступа к конфиденциальной информации.

Концепция Zero Trust предлагает по умолчанию считать опасными любые устройства и пользователей. Они должны подтверждать свои данные при каждом запросе на доступ к ресурсу внутри или за пределами сети.

«Сейчас самое время отнестись к этому серьезно, не ждите, пока ваши пароли появятся в наборах данных, которые постоянно утекают, — позаботьтесь о своей безопасности паролей прямо сейчас», — советует Forbes.

Эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов в разговоре с «Лентой.ру» предположил, что речь может идти о целенаправленной атаке профессиональных хакеров.

Он посоветовал пользователям в первую очередь поменять пароли от учетных записей, а также по возможности пока не пользоваться пострадавшими сервисами и выкачать оттуда всю информацию.

«Судя по тому, что это произошло сразу у нескольких игроков, ситуация непонятная, и моментального закрытия всех брешей мы не получим, то есть какое-то время мы можем находиться еще в условиях повышенной опасности», — считает Мясоедов.

По подсчетам сервиса DLBI, в начале 2025 года в России было выявлено 37 утечек — это 21,5 млн уникальных телефонных номеров и 17 млн адресов электронной почты, что в 5,5 раза меньше, чем годом ранее.

Компания отмечает, что сейчас больше всего утечек приходится на логистические компании, в то время как в прошлом году лидировали банки и другие финансовые организации (145 млн номеров, 51 млн e-mail). Второе и третье места в 2025 году занимают информационные (4,5%) и развлекательные сервисы (3%), год назад это были интернет-магазины (12%) и маркетинговые сервисы (5%).

По оценке основателя DLBI Ашота Оганесяна, к концу года объем утечек данных может вырасти в два-три раза.

Основной причиной изменения ситуации на черном рынке данных Оганесян назвал ажиотажный спрос на новые утечки со стороны владельцев ботов-пробивщиков. На форумах даркнета предлагаемые цены за «эксклюзивные базы» доходят до нескольких тысяч или даже десятков тысяч долларов, добавил он.

В марте 2025 года крупнейший Telegram-бот для получения закрытой информации — «Глаз Бога» — прекратил работу после того, как у его партнеров прошли обыски. По словам создателя бота Евгения Антипова, это было связано с возбуждением первого уголовного дела по новой статье об ответственности за незаконный сбор, хранение и распространение персональных данных. Еще один известный сервис — Himera Search — вывез своих сотрудников за границу, чтобы избежать уголовной ответственности. В результате из 21 русскоязычного бота для «пробива» к апрелю 2025 года работу остановили как минимум девять.

* принадлежит Meta, деятельность которой по распространению Instagram и Facebook в России признана экстремистской и запрещена