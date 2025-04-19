Георгий Кантария, правнук Мелитона Кантарии, водрузившего в 1945 году Знамя Победы над Рейхстагом, воюет в зоне военной операции на Украине. Об этом сообщил Луганский информационный центр в телеграм-канале.

«Спустя 80 лет правнук знаменитого бойца Красной армии Георгий воюет в зоне СВО», — говорится в сообщении.

В Луганском информцентре уточнили, что Георгий Кантария водружает флаги России над городами и селами в зоне СВО, которые переходят под контроль российской армии.

По данным портала Life, Георгий — двоюродный внучатый племянник Мелитона Кантарии. Правнук советского бойца прошел срочную службу в войсках противовоздушной обороны, после чего заключил контракт с Росгвардией, говорится в статье.

Советские войска взяли Рейхстаг почти 80 лет назад. Существует несколько версий того, кто и когда водрузил над ним Знамя Победы. По одной из них, знамя над Рейхстагом в ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года установили разведчики Алексей Шелест, Михаил Егоров и Мелитон Кантария.

9 мая 2024 года над зданием Рейхстага в Берлине был замечен дрон с привязанными к нему флагом России и четырьмя георгиевскими ленточками. По данным немецких СМИ, беспилотником управлял 41-летний сторонник российской военной операции, уроженец Украины Иван Т., его задержали.