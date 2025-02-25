Без поддержки США Украина сможет вести боевые действия в нынешнем темпе до лета 2025 года, а потом у нее закончатся боеприпасы, пишет The Wall Street Jornal (WSJ) со ссылкой на бывших и действующих должностных лиц из США. Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил изданию Politico, что в таком случае снарядов хватит на полгода.

Бывший помощник министра обороны США по международной безопасности Селеста Уолландер предположила, что ВСУ смогут продержаться до середины 2025 года, поскольку еще до инаугурации Дональда Трампа получили крупные поставки вооружения.

Высокопоставленный помощник президента Украины Владимира Зеленского на условиях анонимности заявил WSJ, что прекращение военной поддержки США — это «худший сценарий», при котором Киеву придется запрашивать больше помощи от Европы и наращивать собственное производство.

По данным неназванного военного чиновника с Запада, Украина производит чуть более половины своей военной техники, тогда как на американские поставки приходится примерно 20%, а на Европу — около 25%.

Украинские чиновники заявили WSJ, что в стране за год выпускается 2,5 млн артиллерийских и минометных снарядов. Для сравнения: объем их производства в Европе за 2024 год составил 1,4 млн штук, а США за все время боевых действий поставили ВСУ около 3 млн таких боеприпасов.

Однако, подчеркивается в статье, некоторые американские поставки невозможно заменить — по крайней мере, на краткосрочную перспективу: это системы ПВО (Patriot), баллистические ракеты класса «земля-земля», спутниковые системы Starlink и дальнобойные ракеты ATACMS. Без последних ВСУ утратят возможность наносить удары на дальние расстояния и поддерживать оборону.

По данным Кильского института, с февраля 2022 года по конец 2024 года США потратили 64 млрд евро на военную поддержку Украины, тогда как Европа, включая Великобританию и Норвегию, выделила почти 62 млрд евро. Большая часть этих денег пошла на поставки оружия и боеприпасов.

Старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований (IISS) Бен Барри заявил Politico, что прекращение поддержки США лишит Украину не только половины вооружений, но и «самых эффективных» образцов.

«Танки Abrams можно заменить европейскими, такими как Leopard. Все F-16 поставляются европейскими странами, а не США. У системы ПВО Patriot есть конкуренты, такие как SAMP/T, немецкая IRIS-T и норвежская NASAMS. Но есть определенное оружие, определенное оборудование, которое Европа не может заменить», — поделился с Politico министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, имея в виду системы ПВО и некоторые боеприпасы большой дальности.

При этом, как утверждает коллега Бена Барри из IISS Франсуа Хейсбур, у Европы вполне достаточно возможностей, чтобы в случае отказа США от помощи Украине компенсировать это «в бюджетном плане, с точки зрения дефицита финансирования». «Что можно будет сделать в политическом плане, хватит ли силы воли на это — можно обсудить», — отметил эксперт.

Напомним, 24 февраля на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном Трамп заявил, что конфликт на Украине может быть завершен в ближайшие недели. Схожей оценкой ранее делился с RTVI профессор Университета Уэйна в Детройте Саид Хан. По его словам, «вполне вероятно, что конфликт может закончиться в ближайшее время, через месяцы, если не недели».