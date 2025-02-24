Урегулирование конфликта на Украине может произойти в ближайшие недели. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в ходе встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном 24 февраля. Видео выступления американского лидера опубликовал аккаунт RapidResponse47 в соцсети X.

«Я думаю, мы сможем покончить с этим в течение нескольких недель. Если мы будем умны. Если не будем умны, это будет продолжаться, и мы будем продолжать терять молодых, красивых людей, которые не должны умирать», — сказал он.

Он также отметил, что переговоры США с Россией идут «очень хорошо», стороны далеко продвинулись в диалоге по завершению конфликта на Украине.

При этом Трамп напомнил, что эскалация конфликта на Украине способна перерасти в глобальное противостояние, однако Вашингтон не допустит такого сценария.

«Если ситуация не будет разрешена, это приведет к третьей мировой войне. Уже сейчас в конфликт вовлечено множество государств, и момент может настать, когда он выйдет за рамки противостояния двух стран. Но мы не позволим этому случиться», — заверил он.

Президент США добавил, что обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос о размещении европейских миротворцев в Украине. По его словам, российский лидер не возражает против этого в рамках мирного соглашения.

Кроме того, Трамп отметил, что США заинтересованы также и в российских ресурсах, включая редкоземельные металлы.

«У них огромные запасы редкоземельных металлов <…>. И у них есть очень ценные ресурсы, которые мы могли бы использовать», — сказал американский лидер.

Накануне в Белом доме заявили об уверенности Дональда Трампа в том, что конфликт на Украине можно завершить «на этой неделе».

В середине февраля Financial Times (FT) со ссылкой на высокопоставленных украинских и западных чиновников сообщила, что президенты России и США, возможно, будут добиваться прекращения огня на Украине к Пасхе, в 2025 году отмечаемой православными и католиками 20 апреля, или ко Дню Победы в Великой Отечественной войне (9 мая).

Собеседники издания дали понять, что предполагаемая идея приурочить прекращение огня к определенной важной дате исходит скорее от российского лидера, чем от его американского коллеги.

FT пишет, что после начала прямого диалога Трампа Москвой «в обход Киева и европейских союзников» российский лидер оказался «ближе чем когда-либо» к осуществлению целей военной операции на Украине.