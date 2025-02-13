Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, возможно, будут добиваться прекращения огня на Украине к Пасхе, в 2025 году отмечаемой православными и католиками 20 апреля, или ко Дню Победы в Великой Отечественной войне (9 мая). Такие предположения высказали высокопоставленные украинские и западные чиновники, пишет Financial Times (FT).

Собеседники издания дали понять, что предполагаемая идея приурочить прекращение огня к определенной важной дате исходит скорее от российского лидера, чем от его американского коллеги.

«Путин захочет [соглашения] в один из знаменательных дней вроде таких», — цитирует газета неназванного украинского чиновника.

FT пишет, что после начала прямого диалога Трампа Москвой «в обход Киева и европейских союзников» российский лидер оказался «ближе чем когда-либо» к осуществлению целей военной операции на Украине.

«По словам людей, общавшихся с Путиным во время [боевых действий], его главная цель — создать новую архитектуру безопасности, которая предоставит России сферу влияния в Европе — почти так же, как Ялтинская конференция дала ее Советскому Союзу в конце Второй мировой войны. Теперь США, возможно, открыты к тому, чтобы это позволить», — говорится в статье.

FT обращает внимание, что в состав делегации, назначенной Трампом для переговоров с Россией, не входит его спецпосланник по урегулированию конфликта на Украине Кит Келлог. Именно он среди американских официальных лиц наиболее открыто призывал усилить санкционное давление на Москву и продолжить снабжать Киев оружием.

«Это [отсутствие Келлога в делегации] говорит о том, что администрация [Трампа] не намерена принимать всерьез ключевые озабоченности Украины», — сделал вывод бывший высокопоставленный американский чиновник.

Вечером 12 февраля стало известно, что Путин и Трамп провели полуторачасовой телефонный разговор, обсудив в том числе конфликт на Украине. Президент США написал в своей соцсети Truth Social, что оба согласились с необходимостью остановить боевые действия и выразили готовность начать переговорный процесс. Подготовка к нему начнется в кратчайшие сроки, пообещал Трамп.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Трамп высказался за скорейшее прекращение огня и решение проблемы мирными средствами. Путин, по его словам, согласился с тем, что долгосрочное урегулирование конфликта может быть достигнуто путем мирных переговоров, но заявил о необходимости устранения первопричин конфликта.

После разговора с Путиным Трамп также позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и написал в соцсети, что «он [Зеленский], как и Путин, хочет заключить мир».

В четверг, 13 февраля, Песков рассказал о начале подготовки к формированию переговорной группы.