На криптобиржах 26 сентября в 15:00 начался листинг токена приложения Hamster Kombat (HMSTR). Монета на старте торговалась по цене $0,014, позднее его цена составила $0.008. Как вывести деньги — в материале RTVI.

Важно учитывать, что проводить операции следует через связанные с игрой кошельки, такие как MetaMask или Trust Wallet, и привязать его к платформе Hamster Kombat. В самом приложении нужно открыть игру, нажать кнопку AirDrop (в виде золотой монеты) и найти раздел «Выберите вариант вывода».

Например, во вкладке Tokens будет строка Total $HMSTR — это количество заработанных монет. Но пользователи не смогут вывести все деньги: часть останется для того, чтобы избежать массового оттока игроков и сохранить их интерес.

Далее алгоритм следующий: нажимаете на криптовалюту HMSTR, выбираете, за какую валюту продать (это может выглядеть как HMSTR/USDT, HMSTR/USDC).

После этого находите кнопку Sell, вводите количество и цену продажи монет. В последнем случае можно сделать это самим через Limit, либо выбрать рыночную цену (Market). Далее нажимаете на Sell, и операция завершается.

Есть и другой вариант. В меню вывода выбираете Withdrawal, где есть платформа EBI и возможность отправить токены на кошелек Direct Claim.

Если до этого момента не был подключен кошелек, то здесь появится кнопка Connect Wallet и доступные варианты для операции. Далее нужно настроить TON Space (он потребует подключиться к приложению) и можно создать его резервную копию. Подключаете Hamster Kombat и переводите деньги, нажав Withdraw, не забывая о комиссии.

Как отмечает РБК, Wallet не справился с потоком желающих продать токены Hamster Kombat, а некоторые пользователи сообщают об ошибках на криптобиржах.

Второй сезон Hamster Kombat стартует в октябре. В сентябре приложение получит внешние платежные системы и расширенную библиотеку внутренних игр.

Криптовалютная биржа Bitrue сообщала, что у Hamster Kombat примерно 100 млрд токенов, и 63 млрд из них будут доступны в день выхода на рынок. Аналитики, как уточняется в статье, прогнозируют рыночную капитализацию в первый день в диапазоне от $504 млн до $567 млн, а ожидаемый диапазон для HMSTR в первый день составляет от $0.008 до $0.009 за токен.