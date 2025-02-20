Российский стилист и шоумен Сергей Зверев попал в список украинского сайта «Миротворец». Там публикуют данные о людях и организациях, которые, по мнению администраторов портала, «совершили осознанные деяния против национальной безопасности Украины».

Согласно записи на сайте, Зверева внесли в список 18 февраля. «Миротворец» обвинил его в «пропаганде войны» и «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины».

По информации украинских СМИ, поводом для внесения стало выражение Зверевым скорби по поводу гибели его племянника в зоне боевых действий.

О том, что родственник Зверева погиб в зоне СВО, стало известно 14 февраля. «Мы все переживали за него, когда он пошел на фронт, бороться с мировым злом, которому противостоит наша страна. Андрюша всегда был патриотом. Все в нашей семье сразу поддержали», — рассказал шоумен.

По его словам, семья пока не знает всех подробностей случившегося.

До этого в список «Миротворца» попал российский телеведущий, комик Дмитрий Хрусталев. Его обвинили в «пропаганде войны», «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», «участии в мероприятиях, направленных на героизацию военных преступников», а также в «психологическом растлении и милитаризации несовершеннолетних».

На сайте говорится, что в конце 2024 года Хрусталев снялся в «пропагандистском репортаже» для российского Первого канала. В ролике показали самодельный «блокпост» из веток на дороге в городе Макеевка (ДНР), на котором «служат» мальчики от 8 до 11 лет, одетые в военный камуфляж.