Минфин США 12 июня ввел санкции против Мосбиржи, Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария. В связи с этим Мосбиржа прекратила торги долларом и евро. В таких условиях Центробанк начал рассчитывать курс этих валют с использованием банковской отчетности и сведений из внебиржевых торгов. Каковы последствия новых мер Вашингтона для партнеров России по СНГ — в материале RTVI.

Казахстан

Московская биржа ― акционер Казахстанской фондовой биржи (KASE) и владелец 13,1% ее акций. Однако ограничения затрагивают только лиц, не менее 50% акций которых находятся под контролем фигурантов санкционного списка. Таким образом, меры американского Минфина против Мосбиржи никак не влияют на деятельность KASE, сообщила пресс-служба Казахстанской биржи.

Председатель Нацбанка Казахстана Тимур Сулейменов не исключил возможности выкупа у Мосбиржи акций KASE. «Различные варианты рассматриваются», ― сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

Оттока или притока рубля из-за новых санкций США Нацбанк Казахстана не ожидает, поскольку, помимо Мосбиржи, есть и другие площадки для торговли парой рубль/доллар. Внешние и внутренние факторы, влияющие на курс тенге, по данным регулятора, складываются благоприятно: цены на нефть находятся на уровне выше $80 за баррель.

Курс тенге к рублю устанавливается через доллар, но значительных движений по курсу тенге-рубль не предвидится, прогнозирует Сулейменов. Обменный курс, подскочивший в России местами до 200 рублей за доллар, глава Нацбанка Казахстана назвал «ситуацией в моменте». Но «фундаментально рубль находится на том уровне, на котором он находится», отметил он.

«На курс рубля, тенге и любой другой валюты всегда влияют фундаментальные факторы — это насколько крепка экономика, насколько сильный платежный баланс, — пояснил Сулейменов. — Это, как мы видим, не изменилось».

«Бежать в обменник» на фоне санкций против Мосбиржи не стоит, считает глава казахстанского регулятора. «Вы просто потратите свои деньги и обогатите скупщиков валюты», — сказал он.

Опрошенные порталом Zakon.kz экономисты в свою очередь не исключили появления серого и черного рынка наличной валюты, что может создать «довольно существенные» риски для Казахстана.

«Если доступ к евро и доллару у России будет перекрыт и не будет адекватного валютного рынка, то наличные доллары могут начать перетекать из Казахстана в Россию», — предположил финансовый аналитик, эксперт международной брокерской группы Tickmill Арман Бейсембаев.

По его словам, в перспективе это может «давить» на валютный курс в Казахстане. Прямого действия санкций на Казахстан не будет, но многое зависит от действий российских рыночных игроков, считает финансовый консультант Расул Рысмамбетов.

Кыргызстан

Помимо Мосбиржи и российских компаний в санкционный список США попали две компании из Кыргызстана ― «Транзит Сервис Бишкек» и «Нова проект», а также филиал российского «Промсвязьбанка» в республике.

По версии американского Минфина, «Нова проект» якобы использовалась в качестве «подставного конечного пользователя» для закупки оборудования для российской аэрокосмической промышленности. Причины введения санкций против второй компании не уточняются.

Днем 13 июня несколько кыргызских банков приостановили работу с российскими системами денежных переводов и проведение платежей в рублях. Об этом в частности объявили Mbank, РСК-банк, «Бай-Тушум», «Компаньон», Кыргызско-Швейцарский банк, Кыргызский инвестиционно-кредитный банк, Кыргызкоммерцбанк, Керемет банк.

В Нацбанке Кыргызстана отметили, что во избежание рисков вторичных санкций банки республики и операторы платежных систем могут временно остановить переводы и платежи с российскими банками из санкционного списка США. 14 июня киргизские банки начали возобновлять работу с российскими системами денежных переводов.

По оценке Нацбанка республики, изменения на финансовых рынках основных торговых партнеров Кыргызстана будут иметь «ограниченное воздействие на внутренний валютный рынок». Регулятор отметил, что ситуация на внутреннем валютном рынке остается «относительно стабильной», а у банков достаточно ресурсов для поддержания стабильности финансового сектора.

В Нацбанке сообщили, что принимают меры по минимизации рисков вторичных санкций и регулярно призывают банки не допускать операции с товарами и людьми, которые находятся под санкциями США.

В Ассоциации поставщиков Кыргызстана прогнозируют подорожание импортируемых товаров на фоне ситуации с рублем. На текущих поставках, по которым уже подписаны договоры, это не отразится, но дальнейшие «однозначно будут пересмотрены», считает глава ассоциации Гульнара Ускенбаева.

«Многие пищевые предприятия работают с иностранным сырьем, которое подорожает, и эта ситуация докатится и до нас. <…> Вряд ли человек моментально сменит привычку покупать российские макароны, предпочтя им китайские или другие. <…> Внутреннее производство невозможно пока поднять на должный уровень, тем более что страна не может себя обеспечить маслом, мукой и другими импортируемыми продуктами. Стоит готовиться к повышению цен», — заявила Ускенбаева изданию Kaktus.media.

Беларусь

Серьезного влияния новых антироссийских санкций на розничные цены импортных товаров в белорусских магазинах, а также на курс белорусского рубля к основным иностранным валютам пока не предвидится, считает финансовый аналитик, член CFA Institute Александр Шкут.

Ограничения против Мосбиржи в краткосрочной перспективе могут вызвать скачки цен на валютном рынке, а также привести к расширению спредов, то есть разницы между курсом покупки и продажи российского рубля по отношению к доллару и евро.

«На белорусский финансовый рынок данная ситуация повлияет незначительно», — предположил Шкут в разговоре со Sputnik Беларусь.

Эксперт не исключил, что российские контрагенты будут задействовать белорусские банки и белорусскую инфраструктуру для проведения сделок. Однако в этом случае финансовые организации республики рискуют попасть под вторичные санкции.

По мнению Шкута, экономические агенты как в России, так и в Беларуси будут больше переходить на сделки в юанях, тенге и других «дружественных» валютах.

Белорусский рубль может немного ослабеть относительно доллара США, но укрепиться к российскому рублю, считает старший научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Анастасия Лузгина.

Она отметила, что в Беларуси многое завязано на российских рублях и торговле с Россией, поэтому тенденция колебаний курса российского рубля будет сказываться на паре белорусский рубль/доллар США.

«Но, как и раньше, колебания для белорусского рубля будут более плавными. Если, например, российский потеряет 10% к доллару, то это не значит, что белорусский тоже подешевеет именно на 10%. Но тенденции будут аналогичными», — сказала эксперт изданию «Наша нива».

Армения

На фоне включения Мосбиржи в санкционный список курс рубля в Армении резко упал. Утром 13 июня местные банки и обменные пункты давали за рубль 2 ― 2,8 драма. Днем 14 июня курс рубля вырос до 4,4 драма.

Председатель Центробанка Армении Мартин Галстян объяснил кратковременное падение курса рубля ростом маржи обмена, то есть разницы между куплей и продажей валюты.

Компаниям, которые ранее покупали или продавали рубли на Мосбирже, теперь стало сложнее это делать, отметил он. «Возникли риски, которые никто не хотел брать на себя, и которые, естественно, легли в маржу», — сказал Галстян.

Армянскому регулятору понадобится время, чтобы оценить долгосрочный эффект новых санкций США, добавил он. По мнению доктора экономических наук Карена Адонца, изменения не окажут существенного воздействия на валютный рынок Армении.

«У игроков есть два вида неопределенности. Одни думают о том, чтобы быстро избавиться от доллара и заменить его рублем, поскольку есть проблема с продажей. Других может беспокоить возможная девальвация рубля, из-за чего они могут начать закупать доллар и евро. Эти два процесса, ведущие к балансированию курса валют в Армении, могут происходить очень быстро», — отметил Адонц в разговоре с NEWS.am.

Азербайджан

Санкции против Мосбиржи ударят по всем странам-партнерам России, поэтому они должны «в срочном порядке» начать переход на клиринговую систему расчетов (безналичный взаимозачет между участниками сделок и торгов). Такое мнение выразил в беседе с РИА Новости азербайджанский экономист Эльман Садыгов.

«Правда, и тут стороны будут иметь определенные риски, но это единственное на данный момент решение», — считает эксперт. Он отметил, что разница в товарообороте между Россией и Азербайджаном «очень мизерная» и не сможет создать проблемы в процессе перехода на клиринговую систему расчетов.

Сильное подорожание доллара и евро в России может привести к сокращению денежных переводов оттуда в Азербайджан, считает экономист Натик Джафарли.

Кроме того, возможная нестабильность российской валюты может сказаться на доходах азербайджанских фермеров, чья продукция продается на российских рынках за рубли, которые потом конвертируются и возвращаются в Азербайджан в долларах.

Для межгосударственных проектов, большого бизнеса и предприятий, по прогнозу Джафарли, «особых проблем не будет».