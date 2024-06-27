Латвия, Литва, Эстония и Польша призвали Евросоюз построить линию обороны вдоль границы блока с Россией и Беларусью, пишет Reuters. Соответствующее обращение будет рассмотрено на саммите ЕС в Брюсселе в четверг, 27 июня.

По словам авторов инициативы, линия обороны вдоль границы с Россией и Беларусью необходима для защиты ЕС от военных угроз и других «опасных действий» со стороны Москвы, в числе которых они называют дезинформацию, кибератаки, экономическое давление и пропуск мигрантов через границы.

«Масштабы и стоимость этих совместных усилий требуют целенаправленных действий ЕС для их политической и финансовой поддержки», — говорится в письме стран Балтии и Польши.

По оценке европейских дипломатов, опрошенных Reuters, строительство оборонительной линии протяженностью 700 км обойдется в €2,5 млрд. Участок на восточной границе ЕС нужно создать в координации с НАТО, считают в странах Балтии и Польше.

Reuters отмечает, что подобная инициатива появилась в качестве дополнения к идее Греции и Польши по созданию системы противовоздушной обороны ЕС по образцу израильского «Железного купола», которая координировала бы отдельные системы ПВО.

В конце мая Греция и Польша предложили главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен создать общий противовоздушный щит, который бы финансировался за счет ЕС. В письме говорится о необходимости такой системы для защиты европейского воздушного пространства от самолетов, ракет и беспилотников.

Авторы инициативы — премьер-министры Греции и Польши Кириакос Мицотакис и Дональд Туск — заявляли, что разработка и финансирование крупного проекта объединенной европейской обороны станет четким сигналом о том, что Европа едина и полна решимости действовать в целях самообороны.

О том, что страны Балтии собираются построить оборонительную линию на границе с Россией и Беларусью, Минобороны Эстонии сообщало еще в начале 2024 года. В ведомстве отмечали, что власти трех государств подписали соответствующие соглашение 19 января в Риге. Согласно решению, Латвия, Литва и Эстония в ближайшие годы выстроят на своих границах оборонительную зону, которая будет состоять из нескольких объектов, предназначенных для сдерживания и защиты от военной угрозы.

Эстонский министр обороны Ханно Певкур пояснил, что возведения оборонных объектов — недопущение военного конфликта в регионе. «Мы делаем это для того, чтобы жители Эстонии могли чувствовать себя в безопасности, но если возникнет хоть малейший риск, мы будем готовы к различным событиям быстрее», — говорил тогда он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя намерения европейских стран построить совместную оборонительную линию вдоль российской границы, написала в своем телеграм-канале: «Главное, чтобы шипами внутрь».