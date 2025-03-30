Страны Балтии опасаются, что прекращение огня на Украине резко увеличит угрозу для их безопасности, пишет The Financial Times (FT) со ссылкой на министров обороны Эстонии и Литвы Ханно Певкура и Довиле Шакалене.

По мнению Певкура, после остановки военных действий на Украине Россия «очень быстро перераспределит свои силы» и «уровень угрозы очень быстро значительно возрастет».

Шакалене сделала аналогичные заявления во время своего визита в Великобританию в начале недели.

«Давайте не будем питать никаких иллюзий. <…> Россия воспользуется временем после прекращения огня, чтобы нарастить свой военный потенциал», — заявила она.

Певкур предположил, что половина российских военных, которые участвуют в военной операции, после ее окончания не вернутся домой, а будут передислоцированы. Страны Балтии особенно обеспокоены совместными российско-белорусскими учениями «Запад», которые пройдут в середине сентября.

Министры обороны Литвы и Эстонии также выступили против передислокации войск НАТО из своих стран для формирования европейских сил, которые могли бы быть направлены на Украину после окончания конфликта для наблюдения за соблюдением прекращения огня на «сдерживания России».

«Мы не можем поставить под угрозу безопасность восточного фланга НАТО», — сказал Певкур. По его мнению, при передислокации находящихся в Эстонии военных на границе страны «возникнут риски».

Как пишет FT, страны восточного фланга НАТО, включая Польшу и Румынию отказались брать на себя обязательство по размещению войск на Украине в ущерб собственной безопасности. Эстония также возражает против планов Великобритании по передислокации на Украину британских сил, предназначенных для обороны стран Балтии.

В конце марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия выступает категорически против размещения военных из стран НАТО на Украине после завершения конфликта, поскольку это «чревато прямым столкновением». Замыслы Великобритании и Франции по размещению контингента она назвала «планами интервенции».

Российские власти неоднократно заявляли, что Россия не собирается нападать на страны НАТО. Президент Владимир Путин называл такие предположения бредом и «пугалкой для бюргеров». Замглавы МИД Александр Грушко в конце 2024 года заявил, что НАТО готовится к вооруженному конфликту с Россией.