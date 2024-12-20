НАТО готовится к вооруженному конфликту с Россией, заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко в интервью «Комсомольской правде».

Он отметил, что Москва последовательно придерживается курса недопущения прямого столкновения с НАТО, в том числе демонстрируя свои военные возможности. По мнению Грушко, сигналы о возможных последствиях «помериться силой [с Россией] <…> считываются на той стороне».

Между тем НАТО считает Россию «наиболее значительной и прямой угрозой безопасности союзников», утверждает Грушко. Он убежден, что Североатлантический альянс демонизирует Россию, чтобы добиться превосходства во всех операционных средах.

Кроме того, Грушко отметил, что НАТО «в непрерывном режиме»:

— наращивает размеры военных контингентов вблизи российских рубежей,

— проводит учения, включающие отработку наступательных действий,

— развивает логистическую инфраструктуру для быстрой переброски войск, вооружений и техники.

По словам Грушко, альянс также отклонил предложения по укреплению военной безопасности.

«Если суммировать — НАТО готовится к вооруженному конфликту с Россией. <…> Агрессивное поведение НАТО и связанные с ним прямые риски безопасности России, учитываются в нашем военном строительстве и в процессе планирования в области обороны. Безопасность России при любых сценариях будет обеспечена», — заключил Грушко.

16 декабря министр обороны Андрей Белоусов на расширенной коллегии Минобороны заявил, что его ведомство должно обеспечить полную готовность к «любому развитию обстановки в среднесрочной перспективе, включая возможный военный конфликт с НАТО в Европе в ближайшие десятилетия». По словам министра, о возможности конфликта в Европе говорят решения НАТО на саммите в июне, а также доктринальные документы США и других стран Североатлантического альянса.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в разговоре с RTVI предположил, что Белоусов имел в виду не подготовку к войне с альянсом, а необходимость реагировать на внешние угрозы.

На вопрос о том, может ли НАТО своими действиями развязать третью мировую войну, Картаполов ответил, что задача военной операции заключается в том, чтобы в том числе снизить вероятность начала такого конфликта.