В Усольском районе Иркутской области упал стратегический бомбардировщик Ту-22М3, сообщает Минобороны России. Экипаж из четырех человек катапультировался, один летчик погиб.

В ведомстве отметили, что самолет выполнял плановый полет и упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет. По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность. Прибывшая на место поисково-спасательная группа эвакуирует членов экипажа на аэродром.

Глава Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что самолет Ту-22М3 выполнял плановый полет и рухнул около населенного пункта Буреть Боханского района. По его словам, один из летчиков погиб при приземлении.

«Разрушений жилых строений и жертв среди гражданского населения нет. Экипаж самолета из 4 человек катапультировался. В результате приземления, по докладу командира экипажа, один летчик погиб. Прибывшая на место поисково-спасательная бригада эвакуирует экипаж на место дислокации. На месте работают службы МЧС. Причина крушения — техническая неисправность», — добавил Кобзев.

Позднее он уточнил, что выжившие летчики находятся под наблюдением врачей.

Телеграм-канал Fighterbomber сообщил, что в результате падения обесточен район, оружия на борту не было. Официально эта информация не подтверждалась.

Ту-22М — семейство советских и российских дальних сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков с изменяемой геометрией крыла. Задача таких самолетов заключается в поражении управляемыми ракетами и бомбами наземных и морских целей. Ту-22М3 входит в состав дальней авиации ВКС России. Первый опытный полет был выполнен в 1977 году, в 1989-м в окончательном виде он был принят на вооружение. В 2018-м был создан модернизированный вариант — Ту-22М3М.

В августе 2024 года в районе поселка Михайловка Иркутской области тоже потерпел крушение бомбардировщик Ту-22М3. В Минобороны России тогда заявили, что самолет выполнял плановый полет, экипаж катапультировался.

Жители села Михайловка тогда рассказали телеграм-каналу «Осторожно, новости», что самолет разбился неподалеку от въезда в населенный пункт, перед этим он начал гореть.

Позднее Кобзев сообщил, что один из четырех пилотов рухнувшего военного самолета скончался. По его словам, у остальных пилотов травмы различной степени тяжести, пострадавшие госпитализированы. СКР возбудил дело по ст. 351 УК («Нарушение правил полетов»).