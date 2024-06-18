На предприятии «Рязаньмонтажзаготовка» в Рязани мужчина не менее трех раз выстрелил из охотничьего гладкоствольного оружия. В результате погибла женщина и пострадал мужчина, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Рязанской области.

«Мужчина произвел не менее трех выстрелов из охотничьего гладкоствольного оружия на территории предприятия „Рязаньмонтажзаготовка“. Женщина погибла, один мужчина ранен», — сообщила собеседница агентства.

YA62.ru пишет, что стрелял 66-летний мужчина. «От полученных повреждений один потерпевший скончался на месте, второй госпитализирован в медицинское учреждение. Мужчина задержан», — передает издание.

По данным ТАСС, стрельба началась в ходе конфликта из-за имущественного спора и неприязненных отношений.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Ход и результаты расследования находятся на контроле в прокуратуре Московского района Рязани.