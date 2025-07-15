Выпускники Уральского государственного юридического университета (УРГЮу) массово заразились сальмонеллезом после праздника в банкетном зале «Версаль» в Екатеринбурге. Минздрав Свердловской области сообщил о 12 госпитализированных, участники выпускного — о 80 отравившихся.

По словам осведомленного источника местного издания URA.ru, выпускники почувствовали симптомы пищевого отравления на следующий день после празднования: температура у них поднялась до 39 градусов, началась рвота и диарея. При обращении в медицинские учреждения выяснилось, что у всех заболевших сальмонеллез.

В «Версале» подтвердили информацию об отравлении и сообщили, что в настоящее время по факту массового отравления проводится проверка. В Роспотребнадзоре и ректорате УРГЮу комментариев по поводу случившегося пока не давали.

В региональном Минздраве уточнили, что к утру 15 июля на лечении в инфекционном отделении екатеринбургской городской клинической больницы №40 находились 12 пострадавших от отравления на выпускном. Они были госпитализированы после праздника в состоянии средней степени тяжести, сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное.

«Ситуация находится на контроле заместителя губернатора — министра здравоохранения Свердловской области Татьяны Савиновой», = сообщили в ведомстве.

Из открытых источников следует, что «Версаль» позиционируется как «один из самых роскошных банкетных залов в Екатеринбурге». Он находится в бизнес-центре «Астон», среди его преимуществ указаны «изысканные блюда от шеф-повара», «внимательное и вежливое обслуживание», чешская посуда, отсутствие ограничений на громкую музыку после 23:00, большая парковка, отдельный вход, гардероб и туалеты. Зал вмещает до 350 гостей, сумма минимального заказа в нем составляет 120 тысяч рублей с воскресенья по четверг и 200 тысяч рублей в пятницу и субботу. В соседнем здании расположен отель Grand Hall, который предлагает участникам банкетов скидки на номера.

Отзывы о «Версале» в интернете в основном положительные, но 13 июля пользователь по имени Максим посоветовал посетителям банкетов брать с собой аптечку — «и, возможно, компас, чтобы не потеряться в лабиринтах своего желудка».

«На следующий день после банкета мы все дружно устроили “мини-путешествие” в Турцию, так как температура тела была аналогичной. Пожалуй, это было не только самое весёлое, но и самое опасное путешествие в нашей жизни! Так и запомнится, как на празднике мы “познакомились” с гастрономической экзотикой. Приготовьтесь к тому, что “да, это действительно было вкусно”, будет заменено на “я сдал экзамен на выживание”», — написал он.

Пользовательница по имени Анастасия сообщила, что через 16 часов после выпускного, отмечавшегося в «Версале» 11 июля, у участников «поднялась температура 39.3, диарея, тошнота и рвота», и похожие симптомы появились минимум у 20 человек, посетивших мероприятия. По ее словам, на банкете подавали «рыбу, мясо и алкоголь».

В системе 2GIS отклики участников банкета 11 июля еще более резкие и многочисленные. «Выпускной обернулся массовым отравлением: диарея, рвота, высоченная температура. Многие госпитализированы с диагнозом сальмонеллез. Несмотря на это, руководство заведения позволяет себе грубые комментарии в адрес пострадавших. Надеюсь, это место будет закрыто навсегда», — написал один из выпускников.

Другой утверждает, что с отравлением «слегла половина курса», и «больницы переполнены выпускниками». По его словам, возбудитель сальмонеллеза якобы был обнаружен в продуктах, и Роспотребнадзор проводит проверку. Автор этого отзыва тоже пожаловался, что «на претензии руководство банкетного зала отвечают потерпевшим матом».

Еще один автор отзыва сообщил, что от отравления пострадали «минимум 20 человек», которым пришлось «неоднократно вызывать скорую помощь, потому что не сбивалась температура».

Многие выпускники посетовали на невкусную еду, из меню им понравился только торт. «11 июля отмечали выпускной в данном заведении. Обслуживание официантов тоже стоит отдельного внимания, половину блюд нам просто не принесли, часть из них были уже холодные. А еще официант пытался продать моей одногруппнице уже ранее оплаченный нами алкоголь», — написал один из бывших студентов.

В 2024 году среди отзывов на «Версаль» встречались жалобы на кухню: «картошка во всех блюдах сырая, грецкий орех горький, фрукты явно не из свежих», «по уровню еда столовой, но не банкета», «салаты и закуски невкусные, горячее невкусное, многие не доели».

Сальмонеллёз — это острое инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода Salmonella, которые поражают желудочно-кишечный тракт и могут приводить к серьёзным осложнениям. Эти бактерии чрезвычайно живучи: они сохраняются в воде до 5 месяцев, в мясе и колбасных изделиях — до 4 месяцев, а в замороженном состоянии могут оставаться опасными более года.

Чаще всего заражение происходит через продукты животного происхождения — яйца, мясо птицы, молочные продукты, которые не прошли достаточную термическую обработку. Особую опасность представляют сырые яйца, используемые в домашних майонезах, кремах и десертах, а также плохо прожаренное мясо, особенно куриное.

После попадания в организм бактерии быстро размножаются в тонком кишечнике, выделяя токсины, которые вызывают воспаление, нарушают работу сосудов и повреждают нервную систему. Болезнь начинается остро — через 6-72 часа после заражения появляется высокая температура до 38-39°C, сильная головная боль, слабость, тошнота и многократная рвота. Затем присоединяются схваткообразные боли в животе и частый водянистый стул с зеленоватым оттенком и резким запахом. В тяжёлых случаях развивается обезвоживание, которое особенно опасно для маленьких детей — оно проявляется сухостью кожи, снижением артериального давления, судорогами и нарушением сознания.

Без своевременного лечения сальмонеллёз может привести к опасным осложнениям: развитию инфекционно-токсического шока, острой почечной недостаточности, менингита или даже сепсиса. У некоторых людей после перенесённого заболевания формируется хроническое бактерионосительство, когда человек, не имея симптомов, продолжает выделять бактерии и заражать окружающих.