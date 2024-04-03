Переславский районный суд арестовал на два месяца мастера железнодорожного участка, а также монтера пути Ростов—Ярославской дистанции пути Северной железной дороги из-за смертельной аварии на перегоне Берендеево-Шушково с участием скорого поезда и рейсового автобуса. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

По данным телеграмм-канала SHOT, речь идет о монтере Валерии Гришине, который не прошел необходимое обучение для выполнения работы, а также о мастере участка Михаиле Барском, который назначил Гришина дежурным железнодорожного переезда.

Согласно сообщению пресс-службы прокуратуры, 54-летний Гришин обвиняется в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в состоянии опьянения (ч. 4 ст. 263 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, 1 апреля подозреваемый находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Из-за этого он «нарушил правила эксплуатации железнодорожного транспорта, отключив устройство заграждения переезда и допустив выезд на переезд рейсового автобуса». SHOT пишет, что Гришин признал свою вину.

Кроме того, прокуратура поддержала ходатайство следствия об аресте 49-летнего мастера железнодорожного участка №2 Михаила Барского. Он проходит обвиняемым по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц). Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Как отмечало следствие, Барский допустил Гришина к работе в нетрезвом виде и без знания инструкций к исполнению обязанностей дежурного по железнодорожному переезду, что привело к ДТП со смертельным исходом.

ДТП произошло днем 1 апреля на железнодорожном переезде «146 км» у села Берендеево Ярославской области. Скорый поезд «Архангельск — Москва» столкнулся с рейсовым автобусом, который следовал из села Бектышево в Переславль-Залесский. Водитель автобуса выехал на железнодорожные пути. Машинист поезда экстренно затормозил, но избежать столкновения не удалось.

Согласно данным Следственного комитета, в результате аварии погибли семь человек — водитель и шесть пассажиров автобуса, среди которых несовершеннолетняя девушка.

После этого СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

РЖД пообещала выплатить компенсации семьям жертв столкновения — по 3 млн рублей на каждого из семи погибших.