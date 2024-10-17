Черемушкинский суд Москвы арестовал на два месяца бизнесмена Виталия Слободяника, обвиняемого в подрыве автомобиля на юго-западе Москвы 15 октября. Об этом сообщили московская прокуратура и пресс-служба столичных судов.

50-летнему Слободянику предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, общеопасным способом (п. «а, в, е» ч. 2 ст. 105 УК). — бизнес-партнер пострадавшего при взрыве Виктора Мишачева. По данным Mash, предприниматели знакомы более 15 лет.

«По версии следствия, Слободяник на почве личных неприязненных отношений с потерпевшим, являющимся партнером по бизнесу, совершил покушение на убийство общеопасным способом. Реализуя свой умысел, он установил взрывное устройство на капот автомобиля партнера по бизнесу», — говорится в сообщении суда.

По предварительным данным прокуратуры, вечером 14 октября Слободяник приехал на своем автомобиле в район проживания Мишачева. Подойдя к автомобилю бизнес-партнера, обвиняемый положил «неустановленное устройство» между капотом и лобовым стеклом, а сверху накрыл его мусорным пакетом, после чего скрылся.

Как уточнили в пресс-службе судов, помимо Мишачева, при взрыве пострадал его несовершеннолетний сын и еще один человек, их госпитализировали. Взрывчатку они нашли на капоте внедорожника Tank.

Слободяник отказался признавать вину и свидетельствовать против себя, сославшись на соответствующую статью Конституции, передает ТАСС.

Адвокат Слободяника Алексей Ивойлов заявил, что арсенал огнестрельного оружия, который у его подзащитного обнаружили при обыске, оформлен легально.

«Во время обыска в квартире моего подзащитного незаконных предметов найдено не было. Найденным огнестрельным оружием Слободяник владел на законных основаниях, у него есть разрешение на все это оружие и на боеприпасы к нему, выданное в Росгвардии», — сказал защитник.

Как следует из материалов дела, личность Слободяника удалось установить благодаря записям с камер видеонаблюдения. Ивойлов счел представленные следствием доказательства недостаточно убедительными.

«Только на одном листе дела есть распечатка съемки видеокамеры, подтверждающая, что машина Mazda, которая принадлежит моему подзащитному, была замечена на месте преступления. А все опрошенные очевидцы не подтвердили, что Слободяник там был. Эксперты также не нашли следов взрывчатых веществ на теле или одежде моего подзащитного», — заявил адвокат.

Сам Слободяник рассказал суду, что числится директором по связям с общественностью в ООО «Шейкер групп» (объединяет бары «Гадкий Койот», Humans Seafood Bar, True Cost, «Говяdина»), соучредителем и генеральным директором которого является потерпевший Мишачев.

Как выяснил RTVI, Слободяник — гражданин Беларуси, уроженец города. Судя по соцсетям мужчины Слободяника, он служил в белорусском спецназе.

15 октября во дворе на Профсоюзной улице в Москве произошел взрыв. В результате пострадали три человека, включая совладельца сети баров «Гадкий койот» Виктора Мишачева, его шестилетнего сына и соседа, который в тот момент садился в свой автомобиль. Взрывное устройство было установлено на капоте автомобиля ресторатора, его госпитализировали в реанимацию.

Как следует из данных «Спарк», Мишачев и Слободяник являются соучредителями 12 компаний, две из которых были ликвидированы. У предпринимателей также есть равные доли в 25% в ООО «Меркурий», ООО «Капитан» и ООО «Шейкер групп».