Замоскворецкий районный суд Москвы по ходатайству прокуратуры арестовал на два месяца продюсера телеграм-канала Baza Татьяну Лукьянову по делу о даче взятки группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 291 УК РФ). Об этом ТАСС и Baza сообщил адвокат девушки Егор Филин.

Как отмечает Baza, заседание по избранию меры пресечения Лукьяновой проходило за закрытыми дверями, поскольку на тот момент суд официально уже закончил работу.

«Из суда всех выгнали, потому что суд заканчивает работу в 18:00. При этом даже заявленные свидетели не могли присутствовать на заседании», — пишет канал.

По версии следствия, Лукьянова причастна к даче взяток полицейским из Краснодара, Красноярского края и Белгородской области за предоставление информации. Вину девушка не признала.

Ранее тот же суд отправил в СИЗО главного редактора Baza Глеба Трифонова. Ему вменяют три эпизода дачи взятки группой лиц. Адвокаты Трифонова ходатайствовали о применении к их подзащитному меры пресечения в виде домашнего ареста либо ограничительных мер, не предполагающих содержание под стражей, однако судебная инстанция отклонила соответствующее прошение.

Утром 22 июля силовики провели обыски в редакции Baza в Москве, а также по месту проживания главного редактора. В ходе оперативных действий были изъяты документация, служебная и личная электронная техника журналистов. Кроме того, пятеро сотрудников издания и сам Трифонов были задержаны.

По версии следствия, Трифонов и Лукьянова организовали схему выплат взяток полицейским в Краснодаре и других регионах за оперативные данные о различных ЧП, которые затем публиковались в мессенджерах.

Позже пресс-служба Следственного комитета сообщила о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (статья 286 УК России). В СК уточнили, что правоохранители выявили факты незаконной передачи информации «ограниченного доступа» в Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области. Переданные сотрудниками сведения «публиковались в одном из телеграм-каналов».

По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, после обысков была «пресечена» деятельность нескольких сотрудников территориальных подразделений ОВД. Она пояснила, что сотрудники полиции якобы передавали информацию, ставшую им доступной в рамках исполнения служебной информации, третьим лицам.