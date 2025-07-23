Главный редактор телеграм-канала Baza Глеб Трифонов, обвиняемый в трех эпизодах дачи взятки группой лиц, взят под арест на 1 месяц и 27 суток — до 20 сентября, сообщил официальный телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы. Соответствующее решение принял Замоскворецкий районный суд по ходатайству следствия.

Защита Трифонова просила избрать для него меру пресечения, не связанную со взятием под стражу, — домашний арест или запрет определенных действий, но суд отказался удовлетворить это ходатайство. Ранее источник в правоохранительных органах сообщал, что оба фигуранта уголовного дела не признают вину.

Второй фигуранткой дела о взятках, возбужденного по п. «а» ч. 4 ст. 291 УК РФ, является продюсер канала Татьяна Лукьянова. Заседание суда по избранию ей меры пресечения проводится в закрытом режиме, пишет сама Baza: «Из суда просто всех выгнали, потому что суд заканчивает работу в 18:00. Слушание проходит прямо сейчас, при этом даже заявленные свидетели не могут на нём присутствовать».

Дело телеграм-канала Baza

Утром 22 июля в московской редакции Baza и в квартире у главреда провели обыски. Силовики изъяли документы, рабочую и личную технику журналистов, задержали пятерых сотрудников издания и Трифонова.

Следственный комитет считает главреда и продюсера телеграм-канала причастными к даче взяток полицейским из Краснодара и других регионов России за предоставление информации о ЧП, которую журналисты получали через интернет-мессенджеры.

Адвокат Трифонова Алексей Михальчик сообщил, что «после того, как его подзащитного продержали около 20 часов сначала во дворе, а затем в здании СК по ЦАО, ему предъявили обвинение в даче взятки, но вину он не признал».

Позже пресс-служба Следственного комитета сообщила о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (статья 286 УК России). В СК уточнили, что правоохранители выявили факты незаконной передачи информации «ограниченного доступа» в Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области. Переданные сотрудниками сведения «публиковались в одном из телеграм-каналов».

По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, после обысков была «пресечена» деятельность нескольких сотрудников территориальных подразделений ОВД. Она пояснила, что сотрудники полиции якобы передавали информацию, ставшую им доступной в рамках исполнения служебной информации, третьим лицам.

До этого аналогичным образом обыскивали редакцию уральского издания URA.ru, главреда которого Дениса Аллаярова заподозрили в получении платной информации от работающего в полиции родственника. В итоге на мужчину завели уголовное дело о даче взятки должностному лицу и арестовали. Впоследствии издание сообщило, что показания против Аллаярова дал его дядя-полицейский.

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Ева Меркачева заявила, что такие уголовные дела создают недопустимое давление на журналистику, работающую с разными источниками информации и неизбежно поддерживающую «хорошие связи в среде правоохранительных органов», в том числе и на платной основе. По ее словам, главное в такой работе — чтобы полицейские и журналисты не разглашали персональные данные граждан.