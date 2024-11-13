Блогеру-сыроеду Максиму Лютому, который довел своего грудного сына до истощения и смерти, увеличили срок лишения свободы в колонии общего режима с восьми до десяти лет. Ужесточения меры наказания мужчине добился прокурор, сообщает Инфо24.

По информации издания, в процессе рассмотрения жалобы, поданной адвокатами Лютого на предыдущий приговор, защита настаивала на изменении квалификации преступления на статью Уголовного кодекса, которая предполагает менее строгое наказание — «Причинение смерти по неосторожности».

Лютый во время судебного заявил, что его оклеветала гражданская супруга, мать погибшего ребенка, которая, по его мнению, не получила заслуженного наказания. Блогер выразил сожаление, что из-за своей невнимательности он не отвез сына к врачу, когда тому стало плохо.

Защита мужчины планирует обжаловать решение суда об ужесточении приговора.

Максим Лютый пропагандировал сыроедение и голодание. В 2022 году он переехал из Петербурга в Сочи и основал там эзотерический клуб «Живой человек», обещая последователям помощь с укреплением здоровья и решением личных проблем.

В феврале 2023 года девушка Лютого Оксана Миронова родила в домашних условиях сына, которого пара назвала Космосом. Родители не зарегистрировали ребенка в ЗАГСе и не ставили на учет в поликлинике.

По версии следствия, Лютый не менее трех раз забирал новорожденного у матери и на сутки лишал его пищи, а также систематически обливал холодной водой. В начале марта здоровье младенца ухудшилось. Лютый и Миронова повезли его в больницу, но по дороге он умер. Экспертиза установила, что причиной смерти стали истощение и пневмония.

По словам родственников Мироновой, Лютый хотел поставить эксперимент на сыне и вырастить из него праноеда — человека, который питается только «энергией солнца». В сентябре 2023 года суд приговорил Миронову к двум годам исправительных работ по статьям об оставлении в опасности и неисполнении обязанностей по воспитанию малолетнего (ст. 125 и ст. 156 УК).

Мировой судья заключил, что женщина не препятствовала действиям Лютого, которые привели к смерти ребенка. Миронова полностью признала вину и раскаялась.

В середине апреля Лазаревский районный суд Сочи приговорил Максима Лютого к восьми годам колонии. Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего, повлекшем смерть (ч. 4 ст. 111 УК), и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию (ст. 156 УК). Блогеру также назначили штраф в размере 100 тыс. рублей. Прокурор тогда просил приговорить его к восьми годам шести месяцам колонии.

В суде Лютый заявил, что ребенка кормили «восемь раз в день», и предположил, что у младенца были «врожденные заболевания». По его словам, у мальчика была «явная недоношенность» и «признаки дистрофии в самом начале», писал телеграм-канал Shot.