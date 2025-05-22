Высший суд Мадрида принял решение засекретить следствие по делу об убийстве советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова. Об этом сообщает испанское агентство EFE со ссылкой на источники.

Портнова застрелили утром 21 мая возле здания школы в пригороде испанской столицы Посуэло-де-Аларкон, куда он привез своих детей. В мужчину произвели не менее девяти выстрелов. При этом точное количество пулевых ранений пока неизвестно. Преступники, по предварительной версии, заранее поджидали свою цель.

Утром 22 мая судмедэксперты начали вскрытие тела Портнова, однако предварительные выводы пока не опубликованы. На месте преступления продолжают работать следователи и криминалисты. Особое внимание уделено баллистической экспертизе — специалистам предстоит точно установить тип оружия, использованного во время нападения.

По данным агентства, по факту убийства Портнова полиция разыскивает трех человек, один из них — киллер. В настоящее время правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения, которые были расположены в окрестностях места происшествия.

Мотивы убийства украинского политика пока остаются неизвестными. Следствием рассматриваются все возможные версии.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник предположил, что Портнов вполне мог обладать информацией, опасной для кого-то из окружения президента Украины Владимира Зеленского или его самого. Дипломат считает, что убийство экс-советника Януковича «имеет сходства с “внесудебной казнью”».

Украинский блогер Анатолий Шарий назвал Портнова «многолетним борцом с режимом Зеленского и с диктатурой» и также связал его убийство с планами обнародовать некий компромат на президента Украины и его окружение.

Друзья и близкие Портнова, которых без указания имен процитировала «Страна.ua», назвали его убийство «показательной казнью», поскольку оно произошло «прямо перед школой, на глазах у детей».

«Место не самое простое для организации убийства — район хорошо охраняется. Если б была цель просто убить — могли бы выследить где-либо около дома. Но нужна была показательная расправа», — заявил один из собеседников издания.

Еще один источник считает «крайне маловероятной» возможную связь убийства с деловыми отношениями Портнова.

Кто такой Андрей Портнов

Андрей Портнов — уроженец Луганска, доктор юридических наук и кандидат экономических наук, обладатель звания Заслуженный юрист Украины. С 2006 по 2010 год Портнов был депутатом Верховной Рады и соратником Юлии Тимошенко. Портнов защищал ее интересы в суде после поражения Тимошенко на президентских выборах в 2010 году. Позднее он утверждал, что сделал это под давлением.

В том же 2010 году Портнов стал замглавы администрации президента Украины Виктора Януковича и руководителем Главного управления по вопросам судебной реформы и судоустройства. Через год он был переведен на должность советника президента и руководителя Главного управления по вопросам судоустройства администрации президента.

В феврале 2014 года Портнов покинул Украину. В Евросоюзе против него были введены санкции, позже их отменили. В 2015-м МВД Украины объявило экс-советника Януковича в розыск по делу о присвоении и растрате имущества путем злоупотребления служебным положением.

Генпрокуратура Украины обвиняла Портнова в причастности к массовым убийствам активистов на Майдане в 2014 году. Экс-советник президента оспорил эти обвинения в суде и одержал победу.

Во время президентских выборов 2019 года Портнов поддерживал Владимира Зеленского, в том же году он вернулся на Украину. В 2021 году США ввели против Портнова санкции, обвинив его во взяточничестве и незаконном влиянии на судебные решения. После начала военных действий Портнов снова покинул Украину.

Портнов внесен в базу украинского сайта «Миротворец» как «изменник Родины». Его обвиняют в «призывах к убийствам граждан Украины», соучастии в «фабрикации дел в отношении заведомо невиновных лиц», посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в нарушении законодательства страны путем получения второго гражданства.