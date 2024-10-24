Мосгорсуд заменил условным срок экс-замминистра просвещения Марины Раковой, приговоренной к пяти годам колонии по делу о мошенничестве. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

«Судебная коллегия по уголовным делам постановила приговор районного суда в отношении Раковой М. Н. изменить <…> и считать назначенное наказание в виде лишения свободы условным с испытательным сроком на 5 лет», — говорится в сообщении.

Приговор в отношении остальных фигурантов дела, в том числе бывшего ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева, получившего четыре года лишения свободы условно, суд оставил без изменений.

Никулинский суд Москвы в марте 2024 года вынес приговор Раковой и Зуеву по делу о хищении более 50 млн рублей. Раковой, помимо реального срока, был назначен штраф в размере 900 тыс. рублей. Прокуратура просила приговорить Ракову к восьми годам колонии общего режима, Зуева ― к 6,5 года лишения свободы.

Экс-замминистра просвещения и бывшего ректора «Шанинки» арестовали в октябре 2021 года. По версии следствия, Ракова в 2019 году добилась, чтобы Фонду новых форм развития образования, который она возглавляла, выделили средства на мероприятия в рамках проекта «Учитель года». Исполнителем выступала «Шанинка».

Согласно позиции обвинения, результаты работы не соответствовали техзаданиям, но их приняли, а бюджетные средства были похищены. На заседании суда в апреле 2023 года Ракова и Зуев признали вину в хищениях по всем эпизодам.