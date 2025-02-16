Бутырский районный суд признал жену и троих детей экс-совладельца ЮКОСа Михаила Ходорковского* утратившими право пользования квартирой в Москве и снял их с регистрационного учета. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

В них говорится, что суд удовлетворил требования подателя иска (гражданки Левиной) и лишил права пользования жилым помещением четырех человек:

Илью Михайловича Ходорковского,

Инну Валентиновну Ходорковскую,

Глеба Михайловича Ходорковского,

Анастасию Михайловну Ходорковскую.

Иск подала владелица недвижимости Левина. Она заявила, что ответчики не проживают в квартире, не оплачивают коммунальные услуги и не держат там личных вещей, а значит, утратили право на пользование квартирой.

РИА Новости подчеркивает, что представители ответчиков иск признали и пояснили, что Инна Ходорковская продала квартиру Левиной в сентябре 2024 года. Это подтверждает и представленный в материалах дела нотариально удостоверенный договор купли-продажи недвижимого имущества.

Самостоятельно выписаться из проданной квартиры ответчики не могут, поскольку в настоящее время постоянно проживают за пределами России, отмечает в судебных документах.

В январе 2024 года Одинцовский городской суд обратил в доход государства коттеджный поселок «Яблоневый сад» в Подмосковье, в котором находился дом Ходорковского*. «Коммерсантъ» писал, что Генпрокуратура в своем требовании опиралась на решение Мещанского суда 2005 года, по которому экс-совладельца ЮКОСа приговорили к девяти годам лишения свободы, в том числе по делу о неуплате налогов.

После вступления судебного решения в силу имущество поселка выставили на аукцион для погашения налоговых недоимок. Помимо дома Ходорковского*, в «Яблоневом саду» находилась недвижимость и других основателей ЮКОСа — Леонида Невзлина* и Платона Лебедева, а также топ-менеджеров компании.

Михаил Ходорковский* был арестован в 2003 году. Его осудили по делам о неуплате налогов и хищении нефти. В заключении он провел более десяти лет. В декабре 2013 года президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании бизнесмена. Сразу после освобождения он покинул Россию.

В декабре 2015 года Ходорковского* заочно арестовали в России и объявили в международный розыск. Это произошло после того, как ему предъявили обвинение в организации убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и покушении на убийство двух и более лиц.

Сам Ходорковский* в ответ решение суда об аресте заявил, что в СКР якобы «сошли с ума». Пресс-секретарь бизнесмена Кюлле Писпанен говорила, что бизнесмен считает обвинения против себя лишенными оснований.

В январе 2024 года МВД «переобъявило» Ходорковского* в розыск по некой статье Уголовного кодекса России. Агентство ТАСС передавало, что в сентябре 2023 года против экс-совладельца ЮКОСа завели уголовное дело о «фейках» про российскую армию (ч. 1. ст. 207.3 УК). Эта статья предусматривает до пяти лет лишения свободы.

* признаны Минюстом России иноагентами